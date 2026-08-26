Youssoupha Niang steht vor einem Wechsel zum FC St. Pauli! Die MOPO kann bestätigen, dass der 20-Jährige auf Leihbasis vom 1. FC Köln kommen soll.

Youssoupha Niang (Mitte) stand beim letzten Bundesliga-Spiel der Kölner gegen den HSV sogar in der Startelf. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Beim FC St. Pauli bahnt sich der nächste Transfer an. Das 20 Jahre alte Offensiv-Talent Youssoupha Niang steht vor einem Wechsel vom 1. FC Köln zum Kiezklub. Die MOPO kann einen entsprechenden Bericht des „Express“ bestätigen. Niang ist bereits für Transfer-Gespräche vom Verein freigestellt worden.

Seit der Rückrunde der vergangenen Saison steht Niang im Profi-Kader des 1. FC Köln. Trotzdem stand der 20-Jährige beim 2:1-Erfolg im DFB-Pokal bei den Würzburger Kickers am Montagabend nicht im Kader der Kölner. Und auch am Mittwoch erschien Niang nicht zum Training des „Effzeh“ – und das hat einen Grund.

FC St. Pauli steht vor Leihe von Youssoupha Niang vom 1. FC Köln

Anzeige

Niang befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem FC St. Pauli über einen Wechsel. Die Kölner teilten am Mittwoch mit, dass der 1,85 Meter große Flügelspieler für Transfer-Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt wurde. Die MOPO kann den „Express“-Bericht bestätigen, dass es sich dabei um den FC St. Pauli handelt.

Kölns Youssoupha Niang (20) steht vor einem Wechsel zum FC St. Pauli. IMAGO/DeFodi.de

Im Gespräch ist eine Leihe des ehemaligen deutschen Junioren-Nationalspielers, der in der Rückrunde immerhin zehn Bundesliga-Einsätze (u.a. gegen den HSV) verbuchen konnte. In der Regionalliga West knipste er zudem für die zweite Mannschaft der Kölner und brachte es auf drei Tore und eine Vorlage in vier Spielen. Zuvor hatte er bereits für die U19 in der Junioren-Bundesliga kräftig getroffen (13 Tore in 27 Spielen) und führte den Kölner Nachwuchs zur U19-Meisterschaft.

Anzeige

Niang soll bei St. Pauli mehr Spielzeit bekommen

Niang spielt vorwiegend auf dem rechten Flügel, kann aber auch im Sturmzentrum agieren. Im Sommer hatte der gebürtige Bonner die komplette Vorbereitung mit den Profis des 1. FC Köln mitgemacht und Medienberichten zufolge einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Mit der Leihe zu St. Pauli soll Niang nun mehr Spielzeit bekommen und Erfahrung in der 2. Liga sammeln.

Anzeige

Nach Branimir Hrgota, Marcus Mathisen, Sam Klein, Wissou Kaba, Giisli Thordarson, Rony Jansson und Dimitar Mitov dürfte Niang der achte St. Pauli-Neuzugang des Sommers werden. Sein Marktwert wird von „Transfermarkt.de“ auf zwei Millionen Euro geschätzt.