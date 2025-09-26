Die Mission Klassenerhalt gibt es beim FC St. Pauli in doppelter Ausführung, aber die Lage könnte unterschiedlicher nicht sein. Während die Profis mit sieben Punkten aus den ersten vier Spielen einen sehr guten Start in ihre zweite Bundesligasaison hingelegt haben, sieht es drei Ligen darunter bei der zweiten Mannschaft düster aus: Tabellenletzter, Turbulenzen und ein ungewöhnlicher Trainerwechsel. Der neu formierte braun-weiße Unterbau wackelt. Ein Abstieg der U23 hätte auch für die Profi-Mannschaft gravierende Konsequenzen.



