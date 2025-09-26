mopo plus logo
St. Pauli-Talent Calvin Rahr ist enttäuscht

Innenverteidiger Calvin Rahr und seine Teamkollegen in St. Paulis U23 hatten in dieser Saison bislang wenig Grund zur Freude. Foto: IMAGO/Niklas Heiden

paidNachwuchs-Alarm: Abstieg der U23 hätte auch für St. Paulis Profis gravierende Folgen

Die Mission Klassenerhalt gibt es beim FC St. Pauli in doppelter Ausführung, aber die Lage könnte unterschiedlicher nicht sein. Während die Profis mit sieben Punkten aus den ersten vier Spielen einen sehr guten Start in ihre zweite Bundesligasaison hingelegt haben, sieht es drei Ligen darunter bei der zweiten Mannschaft düster aus: Tabellenletzter, Turbulenzen und ein ungewöhnlicher Trainerwechsel. Der neu formierte braun-weiße Unterbau wackelt. Ein Abstieg der U23 hätte auch für die Profi-Mannschaft gravierende Konsequenzen.

