Nach Zettel-Ärger mit Donnarumma: St. Pauli-Torhüter Vasilj gibt Geheimnis preis

Die Nummer hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt, und Nikola Vasilj war mittendrin, ohne dass er sich irgendwas hätte zuschulden kommen lassen. Im Anschluss an das 1:1 beim 1. FC Union Berlin sprach der Torhüter des FC St. Pauli noch einmal über seine spezielle Begegnung mit einem Weltklasse-Kollegen – und gab ein überraschendes Geheimnis preis.

Das Elfmeterschießen um ein letztes WM-Ticket lief zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien, als es plötzlich unruhig wurde hinter dem Tor. St. Paulis Vasilj und sein Gegenüber Gianluigi Donnarumma (Manchester City) hatten eine Meinungsverschiedenheit, und der Grund wurde dann auch bald offensichtlich. „Ich konnte es nicht glauben, dass er versucht hat, meinen Zettel zu zerreißen“, erklärte Vasilj in den Katakomben der Alten Försterei. „So etwas ist mir noch nie passiert.“

St. Paulis Nikola Vasilj hatte Stress mit Donnarumma

Spätestens seit dem deutschen WM-Viertelfinale 2006 gegen Argentinien, als Jens Lehmann dank eines Schriftstücks, auf dem die bevorzugten Ziele der gegnerischen Schützen notiert waren, zwei Strafstöße gehalten und die DFB-Elf ins Halbfinale bugsiert hatte, ist ein solcher Zettel Usus. Und inzwischen, ließ St. Paulis Vasilj wissen, geht man diesbezüglich komplett auf Nummer sicher.

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Natürlich hatte das Verhalten von Donnarumma für Ärger gesorgt. „Wir haben diskutiert und dann habe ich mit dem Schiedsrichter geredet und ihn überzeugt, Donnarumma die Gelbe Karte zu geben.“ Das Verhalten, befand St. Paulis Nummer eins, sei „sehr unsportlich“ gewesen, „aber am Ende will ich das nicht zu sehr kommentieren“. Muss er auch gar nicht, denn: „Glücklicherweise haben mir meine Jungs einen anderen Zettel gegeben“, sagte Vasilj lachend. „Wir waren gut vorbereitet. Wir hatten eine Kopie, das wusste ich auch nicht.“

St. Pauli-Keeper Nikola Vasilj fährt zur WM

Vermutlich wäre der St. Pauli-Schlussmann auch ohne Hilfe zurechtgekommen, halten konnte er keinen der italienischen Versuche. Allerdings vergaben Esposito und Cristante auch so. „Manche Leute sagen, es ist Karma“, witzelte Vasilj. „Ich bin einfach nur glücklich, dass wir dieses Spiel gewonnen haben.“