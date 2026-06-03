Nach VfL-Absage: Hat St. Paulis Alex Blessin noch ein Ass im Ärmel?

Nach wie vor steht die offizielle Bestätigung aus. Dennoch ist seit Dienstag klar, dass St. Paulis Alexander Blessin nicht den vakanten Trainerjob bei Mitabsteiger VfL Wolfsburg übernehmen wird. Ist damit schon der letzte ernsthafte Konkurrent im Werben um den 53-Jährigen ausgestiegen? Oder hat der Coach noch ein Ass im Ärmel, sollte es an der Elbe nicht weitergehen?

Es ist erst ein paar Wochen her, da fiel Blessins Name nahezu überall dort, wo für die Zukunft Übungsleiter gesucht wurden. Natürlich, weil zum wiederholten Male in Wolfsburg, wo nun auch offiziell vermeldet Tobias Strobl vorgestellt werden wird. Schon lange Zeit, bevor der Abstieg der Wölfe feststand. In Augsburg, so hieß es gerüchteweise, hätte man sich intensiv mit St. Paulis Trainer beschäftigt, um am Ende doch bei Manuel Baum zu bleiben, der allerdings als Nachfolger von Sandro Wagner auch einen großartigen Job gemacht hatte.

St. Pauli-Trainer Blessin wurde vielerorts gehandelt

Bei Eintracht Frankfurt war Blessin heiß gehandelt worden, als Dino Toppmöller im Januar entlassen worden war. Die Hessen entschieden sich bekanntlich für Albert Riera, der mittlerweile aber auch schon wieder Geschichte ist. Diesmal war der Kiezklub-Coach aber kein Kandidat, ehe Frankfurt schließlich Adi Hütter zurückholte. Auch Union Berlin beschäftigte sich offenbar nur sekundär mit Blessin, als es darum ging, erst Steffen Baumgarts Posten und dann den der Nachfolgerin Marie-Louise Eta neu zu besetzen.

Nur ein Erstligist sucht noch einen Trainer

Auch in Bezug auf Leverkusen gab es bislang noch keinerlei Avancen, die öffentlich geworden wären. Bayer warb zwar latent um Ex-St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (Brighton) und hatte auch ansonsten vor allem internationale Größen im Visier, die sind allerdings sämtlich abgesprungen. Und so ist Leverkusen Stand jetzt tatsächlich der einzige Erstligist, der noch Vakanzen auf der Bank hat. Derzeit deutet allerdings nichts darauf hin, dass Alexander Blessin am Rhein noch auf die Liste kommen könnte.

Und sonst? Zweitligist Arminia Bielefeld ist nach dem Aus von Mitch Kniat noch auf der Suche, dürfte für Blessin und seine Ansprüche aber deutlich zu wenig ambitioniert sein. Vom einem Drittligisten wie den SC Verl ganz zu schweigen. Bliebe alternativ noch das Ausland, doch aktuell ist auch von dort kein Interesse am St. Paulianer bekannt geworden.

Mehrere Szenarien beim FC St. Pauli denkbar

Ergo gibt es offenbar aktuell drei denkbare Szenarien. Entweder Blessin und der FC St. Pauli befinden die vertraglich bis Sommer 2027 festgelegte Zusammenarbeit für weiterhin sinnvoll und der Coach erfüllt trotz des Abstiegs seinen Kontrakt. Oder man kommt entweder gemeinsam oder von Seiten des Trainers zum Schluss, dass es nicht mehr geht, und trennt sich in Form einer Vertragsauflösung. Oder die Vereinsseite legt ihr Veto ein, auch wenn Blessin bleiben wollen würde, und müsste fortan ihn und seinen noch zu findenden Nachfolger entlohnen.

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Generell wird sich der Ex-Profi nicht sorgen müssen. Bleibt er bei Braun-Weiß, würde sich wegen der langen Bedenkzeit sicher im Umfeld zunächst etwas Unruhe breit machen, aber eben auch wieder legen. Verlässt er St. Pauli ohne konkretes neues Ziel, müsste er sich vermutlich auch nicht lange gedulden. Blessins Leumund ist tadellos, und es wäre nur eine Frage der Zeit, wann sich wieder Interessenten bei ihm meldeten. Besonders, wenn in der neuen Saison die ersten Trainer ihren Job verlieren.