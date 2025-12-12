mopo plus logo
Rückkehr in zivil: Ex-Kiezkicker Leart Paqarada freut sich, beim Kellerduell wenigstens live am Millerntor sein zu können – wenn auch nur auf der Tribüne. Foto: imago/Beautiful Sports

Nach Verletzungs-Schock: Ex-St. Pauli-Star Paqarada kehrt ans Millerntor zurück

Ein Schmerz, ein Schrei – dann war alles vorbei. Der Start beim neuen Verein, die Saison. Brutal beendet, ehe es überhaupt richtig begonnen hatte. Der Weg zurück ist lang und hart für Leart Paqarada, aber die jüngsten Fortschritte führen ihn an seine alte Wirkungsstätte: das Millerntor. In der MOPO spricht der 31-Jährige exklusiv über sein Verletzungs-Drama beim Heidenheim-Debüt, das heiße Duell der beiden Keller-Klubs und die Konkurrenzsituation im Klassenkampf. Und er verrät, wie sein Verhältnis zum Kiezklub nach seinem Abgang wirklich ist.

