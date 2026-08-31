Das Fehlverhalten von Mitgliedern, das die Ultra-Szene des FC St. Pauli selbst öffentlich gemacht hat, bewegt den Kiezklub. Wie sich der Verein jetzt äußert.

Die Sache hat Wellen geschlagen und sie sind noch zu spüren. Intern schon länger, nach außen spätestens mit der umfangreichen Stellungnahme von Ultra Sankt Pauli (USP) zwei Tage vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:2). Die führende Ultra-Gruppe des Kiezklubs machte öffentlich, dass es Übergriffe von USP-Mitgliedern gegeben hat. Das Fehlverhalten wurde und wird verurteilt, sanktioniert und umfangreich aufgearbeitet. Es geht um „unterschiedlich gelagerte Fälle sexualisierter, physischer und psychischer Gewalt sowie um Machtmissbrauch“. Jetzt äußert sich auch der Kiezklub zu den Vorgängen.

Die Vorfälle, um die es geht, liegen mindestens mehrere Monate zurück, denn laut Statement hat die USP-Führung davon in der Sommerpause erfahren. Vorfälle, die mit deutlichen Worten als „widerwärtig“ und „verachtenswert“ bezeichnet werden und „uns fassungslos und unendlich wütend machen“.

Ultra Sankt Pauli arbeitet Übergriffe auf und schließt Mitglieder aus

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Als erste Konsequenz seien „sämtliche Täter, deren Fälle abschließend bearbeitet wurden, mit einem lebenslangen Gruppenausschluss und weiteren Konsequenzen belegt“ worden. Die Formulierung klingt danach, dass in dem „umfangreichen Prozess“ der Aufarbeitung noch nicht alle Fälle abgeschlossen sind.

Neben der Sanktionierung steht aber auch Prävention ganz oben auf der Agenda. Wie lassen sich derartige Vorfälle künftig verhindern? Dass es „strukturelle Defizite“ und „blinde Flecken“ gebe, sowie Verhaltensmuster und Loyalitätsgebote, die Fehlverhalten möglicherweise begünstigen, räumt USP offen ein. Dem gelte es nachdrücklich und bestmöglich entgegenzuwirken.

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FC St. Pauli äußert sich zu Vorgängen in der Ultra-Szene

Wie reagiert der FC St. Pauli auf die Vorgänge in seiner Fanszene? Auf MOPO-Anfrage teilt der Kiezklub mit: „Der FC St. Pauli begrüßt die Aufarbeitung solcher Vorfälle und unterstützt entsprechende Prozesse selbstverständlich durch verschiedene Angebote, wenn dies gewünscht ist.“

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Das Thema ist beim Kiezklub ein wichtiges. „Wir verfügen über ein umfassendes und professionelles Awareness-Konzept sowie klare Verfahren für den Umgang mit Vorfällen im Verantwortungsbereich des Vereins“, wird betont. „Diese Strukturen überprüfen und entwickeln wir fortlaufend weiter.“ Zuletzt war eine St. Pauli-Mitarbeiterin beim Pokalspiel in Essen von Fans des Gegners sexistisch beleidigt worden. Kein Einzelfall. Der Klub hat gegenüber der MOPO Maßnahmen angekündigt, „um uns besser gegen übergriffiges Verhalten zu schützen und uns gegenseitig noch stärker zu unterstützen“.

Der Kiezklub und Awareness – was Betroffene tun können

Die geschehenen Vorfälle in der Ultra-Szene werden seitens des Vereins nicht genauer thematisiert und bewertet. „Zum Schutz von Betroffenen äußern wir uns grundsätzlich nicht zu konkreten Einzelfällen“, heißt es dazu zur MOPO.

Am Millerntor sind seit März 2024 Awareness-Teams (mit lila Westen) im Einsatz, die im Falle von Fehlverhalten oder Übergriffen ansprechbar sind, direkt einschreiten oder Hilfe organisieren können. Darüber hinaus gibt es seit fünf Jahren einen von und für Fans gegründeten und gut vernetzten Arbeitskreis Awareness, kurz AK Awareness, bei dem man über ein spezielles Online-Formular auch anonym Beschwerden äußern und Unterstützung suchen kann.