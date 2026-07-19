Im Rahmen des Trainingslagers in Österreich maß sich der FC St. Pauli am Sonntag mit dem kroatischen Erstligisten aus Gorica. Am Ende gab es erneut einen Erfolg zu verbuchen.

Auch im vierten Testspiel der Vorbereitung hielt sich der FC St. Pauli schadlos: Im Rahmen des Trainingslager in Flachau gab es in Anif vor den Toren Salzburgs ein 2:1 (1:1) gegen den kroatischen Erstligisten HNK Gorica. Es war der vierte Sieg, allerdings der vierte mit mindestens einem Gegentreffer. Aber das war Nebensache.

Am Vormittag und Mittag waren über Salzburgs Süden Gewitter mit Unmengen an Regen hinweggezogen. Dafür präsentierte sich der Platz des USK Anif nachmittags, als die Sonne wieder hervorschaute, in einem herausragend guten Zustand. Mehr Probleme machte da schon der Verkehr: Weil die Hamburger im Stau festgesteckt hatten, verschob sich der Anpfiff um 15 Minuten nach hinten.

St. Pauli stresste Gorica schon sehr früh im Aufbau

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Vor den Augen von gut 300 Fans, die es fast ausnehmend mit Braun-Weiß hielten, sowie Ex-Kiezkicker Fin Bartels, der mittlerweile für Holstein Kiel scoutet, wurden die Prämissen schnell klar. St. Pauli stresste Gorica ganz früh im Aufbau, hatte dadurch etliche Ballgewinne, nutzte diese aber zunächst nicht konsequent. „Gegen den Ball sind wir gut, glaube ich“, analysierte Trainer Marcel Rapp später. „Da sind wir auf dem richtigen Weg. Mit Ball ist es immer schwieriger, da gibt es immer Dinge zu verbessern.“

Die erste Megachance vergab Abdoulie Ceesay, nachdem Velika-Keeper Matjas einen Schuss von Arkadiusz Pyrka direkt vor seine Füße hatte abklatschen lassen (14.). Kurz darauf parierte Ben Voll einen Mijic-Abschluss, ehe die Hamburger in Front gingen. Pyrkas scharfe Hereingabe fand Louis Oppie, dessen Schuss erst hinter der Torlinie geklärt werden konnte – das 1:0 (20.).

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St. Pauli kassiert Ausgleich, weil Torhüter Ben Voll patzt

Scott Banks hätte per Distanzversuch fast erhöht (25.), ehe es plötzlich auf der anderen Seite klingelte. Voll unterlief im Aufbau ein schlimmer Fehlpass, Erceg hatte keine Mühe zu vollstrecken (29.). „Das kann immer passieren, auch wenn es nicht sollte“, befand Rapp. Dass der Torhüter es auch viel besser kann, zeigte er, kurz nachdem sich Ceesay vermutlich folgenschwer am rechten Sprunggelenk verletzt hatte (32.): Ein toller Pass von Voll in den freien Raum landete bei Pyrka, der frei aufs Gorica-Tor zulief, aber nichts Gewinnbringendes zustande brachte (35.).

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Wir können uns noch viel mehr Chancen rausarbeiten, hatten zu viele Flanken aus dem Halbfeld. Marcel Rapp

Es war die letzte nennenswerte Szene, weil durch das Aus von Ceesay und die Einwechslung von Joel Chima Fujita zahlreiche Umstellungen die Folge waren und der Rhythmus auf der Strecke blieb. Mit Wiederanpfiff fand der Kiezklub wieder besser in die Spur, hatte gute Chancen, durch zum Beispiel Fujita (61.). Und auch nach einer kurz darauffolgenden Wechsel-Orgie blieb St. Pauli am Drücker und belohnte sich in Person von Ricky-Jade Jones. Der Engländer nahm den Ball im Strafraum mit dem Rücken zum Tor an, legte ihn sich auf den rechten Schlappen und traf überlegt flach ins lange Eck zum 2:1 (77.). Letztlich war Rapp zufrieden, wenngleich er anmerkte: „Wir können uns noch viel mehr Chancen herausarbeiten, hatten zu viele Flanken aus dem Halbfeld, die wir eigentlich nicht wollen.“

Branimir Hrgota gibt sein Debüt im St. Pauli-Trikot

„Die Jungs möchten das umsetzen, was wir trainieren. Das war gut“, lobte er. „Aber ich glaube, Einwürfe müssen wir noch trainieren. Aber grundsätzlich ist das alles in Ordnung, die Jungs geben Gas.“ Erstmals im St. Pauli-Trikot unter Beweis stellen durfte dies Branimir Hrgota, und das ob all der Rochaden auf gleich mehreren Positionen. Dass der Routinier kicken kann, wird dabei bei jeder Aktion ersichtlich, dass er schon integriert ist, ebenfalls. „Da ist alles in Ordnung, er fügt sich auch gut in die Gruppe ein. Aber die Jungs machen es ihm auch einfach.“

St. Pauli: Voll – Ando (62. Westphal), Mathisen (62. Robatsch), Nemeth (62. Ritzka) – Pyrka (62. Saliakas), Rasmussen (77. Schmitz), Hrgota (62. Sabah), Oppie (62. Ahlstrand) – Kaars (51. Jones), Ceesay (32. Fujita), Banks (39. Hara)