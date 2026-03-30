St. Paulis Angeschlagene: Einer ist zurück, drei Fragezeichen bleiben

Es war nur eine Trainingseinheit, die erste der gesamten Woche obendrein. Und trotzdem ist eben jene des FC St. Pauli am Montagnachmittag mit einiger Spannung erwartet worden, vor allem in Bezug auf die Anzahl und Namen der Teilnehmer. Wirklich Rückschlüsse, welche angeschlagenen Profis auch am Sonntag bei Union Berlin zur Verfügung stehen werden, lieferten die rund 80 Minuten allerdings nur im Ansatz.

Klar war, dass man Eric Smith nicht zu Gesicht bekommen würde. Der bedauernswerte Schwede ist bekanntlich frühzeitig von seiner ersten Länderspielreise zum FC St. Pauli zurückgekehrt, klagt über Probleme in der Wadenmuskulatur und wird untersucht. Wie schlimm es den 29-Jährigen erwischt hat, werden die kommenden Tage zeigen.

Karol Mets dürfte bei St. Pauli zurückkehren

Über dieses Stadium der Verletzung sind andere Akteure längst hinaus. So hatte sich Karol Mets in der Pause der Partie bei der TSG Hoffenheim (St. Pauli gewann mit 1:0) ebenfalls mit Wadenproblemen abgemeldet, war in den folgenden Wochen geschont worden und zuletzt ins Lauftraining zurückgekehrt. Am Montag nun war der Routinier, den der Kiezklub ganz sicher gut gebrauchen kann, wieder komplett am Start. Er machte alles ohne Probleme mit.

Kiezklub-Training ohne Tomoya Ando

Deshalb und weil in Hauke Wahl, Adam Dzwigala und David Nemeth drei weitere Innenverteidiger zur Verfügung stehen, ist auf der Smith-Personalie ebenso eine Idee weniger Druck wie auf der von Tomoya Ando. Der hatte nach dem 1:2 gegen Freiburg über Schmerzen im Adduktorenbereich geklagt und deswegen den Trip zur japanischen Nationalelf abgesagt. Zumindest den ersten St. Pauli-Trainingstag dieser Woche verbrachte der 27-Jährige komplett im Funktionsgebäude.

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Anders sah das bei zwei weiteren Kandidaten aus. Lars Ritzka, der sich unmittelbar nach dem Freiburg-Spiel einem kleinen Eingriff an der Schulter unterzogen hatte, absolvierte bereits wieder eine intensive Laufeinheit. Gleiches galt für Manolis Saliakas, der im vorletzten Heimspiel der Braun-Weißen gegen Frankfurt mit einer muskulären Verletzung im hinteren Oberschenkel hatte ausgewechselt werden müssen. Bei ihm und Ritzka regiert in jedem Fall noch die Hoffnung auf ein Comeback am Ostersonntag.

Jackson Irvine setzt bei St. Pauli-Einheit aus

Sicher ausgehen kann man von einem Einsatz des St. Pauli-Kapitäns. Jackson Irvine war zwar am Montag auch nicht unter freiem Himmel zu begutachten. Aber der Australier soll die Länderspielpause vor allem zur Regeneration und Heilung des operierten Fußes nutzen, so dass seine Abstinenz durchaus zu erwarten gewesen ist.