Viel Herz, viel Schmerz. Beim FC St. Pauli war er Kämpfer, Leistungsträger und Pechvogel in einer Person. Am anderen Ende der Welt genießt er sein Comeback.

Er hat harte Monate hinter sich. Den Abstieg des FC St. Pauli aus der Bundesliga erlebte er tatenlos mit. Zum Zuschauen verdammt. Der Abschied nach eineinhalb bewegten Spielzeiten in Braun-Weiß ging dementsprechend leise über die Bühne und war doppelt schmerzhaft, denn sein Fehlen hatte eine Schwächung der Mannschaft bedeutet, die seine Qualitäten als Stabilisator im Abstiegskampf gut hätte gebrauchen können. Vergangenheit. Beim Neustart von James Sands an alter Wirkungsstätte läuft es auf Anhieb richtig rund.

„Zurück, wo alles begann“, schrieb der Defensivmann vor einigen Tagen auf seinen Social-Media-Kanälen zu mehreren Fotos, die ihn in der Kluft des New York City FC. Auf vier der fünf Bilder lächelt er. Seit Mitte Juni ist der Defensivmann zurück bei seinem Heimatklub.

James Sands mit Neustart bei New York City FC

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Drei Spiele hat Sands nach der WM-Pause in der Major League Soccer bestritten, alle über die volle Spielzeit, und ist dabei noch unbesiegt. Er ist jetzt wieder da, wo er vor fast genau einem halben Jahr gewesen war: als Stammspieler bei St. Pauli – bis er sich im Heimspiel gegen Frankfurt eine schwere Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte und eine OP nötig war.

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Sands konnte bislang als Innenverteidiger Siege gegen Columbus Crew (2:1) und Chicago Fire (mit Robert Lewandowski) feiern und ein Remis gegen Toronto (1:1) verbuchen. In der Tabelle der Eastern Conference ist New York City FC guter Fünfter.

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Sands: Schwere Verletzung beendete Zeit bei St. Pauli

Nachdem seine beiden Leih-Spielzeiten bei St. Pauli jeweils durch schwere Verletzungen vorzeitig beendet waren, hofft Sands nun auf eine verletzungsfreie Saison.

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Die reguläre MLS-Spielzeit die im Februar begonnen hatte, endet Anfang November. Es folgen die Playoff-Runde und schließlich im Dezember das Finale. Die folgende Saison wird übrigens stark verkürzt von Februar bis Mai 2027 stattfinden, weil die MLS dann ihre Saison an den Kalender der europäischen Ligen angleicht.

Für den FC St. Pauli hat Sands, der im Winter 2025 aus den USA auf den Kiez gewechselt war, in eineinhalb Saisons insgesamt 35 Spiele bestritten (32 in der Startelf, ein Tor, eine Vorlage).