Nach den schweren Ausschreitungen im Pokal-Derby zwischen Mannheim und Kaiserslautern kommen der FCK und seine Fans jetzt ans Millerntor. Erhöhte Gefahr? Die MOPO fragt bei der Hamburger Polizei nach.

Es waren erschreckende Szenen, die sich im Mannheimer Carl-Benz-Stadion abgespielt haben und beide Klubs, den DFB, die Behörden und die Politik nachhaltig beschäftigen. Der 1:0-Sieg des 1. FC Kaiserslautern beim Erzrivalen Waldhof Mannheim war von Ausschreitungen, Pyro-Angriffen, einem Platzsturm und vielen Verletzten überschattet worden. Die Partie stand kurz vor dem Abbruch. DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann warf beiden Vereinen vor, „mit Teilen ihrer Fanszene nicht mehr klarzukommen.“ Aber auch am Vorgehen der Polizeikräfte gab es Kritik. Eine Woche später tritt der FCK beim FC St. Pauli an. Erhöhte Alarmbereitschaft und besondere Sicherheitsmaßnahmen am Millerntor?

Nicht nur sportlich ist die Partie am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) brisant, denn beide Vereine wollen im dritten Saisonspiel endlich den ersten Sieg. Aber auch in puncto Sicherheit steht das Spiel angesichts der Vorfälle am Freitag vor einer Woche im Fokus – das gilt insbesondere für die rund 2600 Fans der Pfälzer, die ihre Mannschaft begleiten.

Die Polizei Hamburg sieht keine vergleichbaren Voraussetzungen für das Spiel am Wochenende. Polizei Hamburg

St. Pauli gegen Kaiserslautern: So sieht die Polizei Hamburg die Lage

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Die MOPO fragte bei der Polizei nach, wie die Lage eingeschätzt wird. „Die Polizei Hamburg berücksichtigt bei ihrer Bewertung selbstverständlich auch die jüngsten Ereignisse in Mannheim, sieht jedoch keine vergleichbaren Voraussetzungen für das Spiel am Wochenende.“ Das Pokalspiel sei schließlich ein Derby mit einer „besonderen Emotionalität“ gewesen. Für das Duell der Kiezkicker gegen die „Roten Teufel“ liegen „andere Rahmenbedingungen vor“.

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Daraus ergibt sich laut Polizei Hamburg: „Eine erhöhte Gefährdungslage oder größere Sicherheitsstörungen werden für das Spiel in Hamburg derzeit nicht erwartet.“ Man setzte am Sonntag „auf ein bewährtes und fortlaufend an die aktuelle Sicherheitslage angepasstes Einsatzkonzept“. Das Spiel werde „mit einem lageangepassten Kräfteeinsatz begleitet“. Die Polizei stehe „in engem Austausch mit den beteiligten Vereinen“.

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Letzter Vorfall 2023: Maurides und Afolayan von FCK-Fans beleidigt

Die Duelle zwischen St. Pauli und Kaiserslautern beschränkten sich in den vergangenen Jahren auf den Rasen und liefen ohne große Zwischenfälle ab. Ausnahme: Nach dem 1:0-Heimsieg der Hamburger im Februar 2023 waren die Kiezkicker Maurides und Oladapo Afolayan in den sozialen Netzwerken von Lautern-Fans massiv und auch rassistisch beleidigt worden. Der Kiezklub verurteilte das öffentlich, der FCK entschuldigte sich.

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Derzeit deutet wenig auf ein erhöhtes Eskalationspotenzial hin und auch die Mehrheit der mitreisenden Lauterer Fans dürfte nicht daran interessiert sein, ihren Verein erneut negativ in die Schlagzeilen zu bringen. Garantien, dass sich jeder einzelne Anhänger im Griff hat, gibt es aber nicht.

Polizei wird die „Situation aufmerksam beobachten“

„Die Sicherheit aller Beteiligten hat oberste Priorität“, stellt die Polizei klar. „Vor diesem Hintergrund wird die Polizei Hamburg die Situation weiterhin aufmerksam beobachten, um bei etwaigen Veränderungen der Lage jederzeit flexibel und angemessen reagieren zu können.“ Es ist zu hoffen, dass überhaupt keine Reaktion nötig ist und nach dem Spiel ausschließlich über Fußball gesprochen wird.