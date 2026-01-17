Nach Patschinski-Tor: Sammers legendäres Interview nach BVB-Patzer gegen St. Pauli

Nach der Saison 2001/02 wird auch der sonst gerne knurrige Matthias Sammer mit einem Schmunzeln an diesen Tag zurückgedacht haben. Schließlich sicherte das 1:1 von Borussia Dortmund gegen den FC St. Pauli im Nachhinein die Meisterschaft. Ohne das Unentschieden gegen die Kiezkicker am 25. Spieltag, das nur durch einen späten Foulelfmeter zustande kam, hätte der BVB die Schale am 34. Spieltag nach einem 2:1 gegen Werder Bremen nicht in die Luft strecken können. Das legendäre Sammer-Interview bleibt dennoch unvergessen.

Nico Patschinski hatte St. Pauli in der ersten Halbzeit nach einer Freistoß-Flanke von Christian Rahn mit 1:0 in Führung gebracht. Das Schlusslicht und der spätere Absteiger führte beim Primus und späteren Meister völlig überraschend mit einem Tor. Und dieser Vorsprung hielt lange an, ehe Henning Bürger den flinken David Odonkor im Strafraum zu Fall brachte und der damalige Star-Spieler Marcio Amoroso vom Punkt für den BVB ausglich (83.).

Sammer reagierte gereizt auf Reporter-Fragen

Trotz des späten Ausgleichs war Trainer Sammer nicht wirklich happy. Einen Patzer gegen St. Pauli hatte in Dortmund niemand eingeplant. „Wenn der Gegner ein Tor schießt und wir auch ein Tor schießen, dann steht es am Ende 1:1“, antwortete der spätere Meister-Trainer trotzig auf die erste Reporter-Frage am Sat.1-Mikrofon, die damals noch direkt nach Abpfiff im Innenraum gestellt werden durften. Ob er also überrascht gewesen wäre, dass es so schwierig war gegen St. Pauli? „Nein“, lautete die kurze Antwort. Von einem Punktgewinnen wollte er aber auch nichts wissen.

Noch kein Kiezklub-Sieg in Dortmund

Das 1:1 am 3. März 2002 war eines von insgesamt drei Unentschieden, die St. Pauli auswärts in Dortmund holen konnte und auch das bisher letzte. Einen Sieg gab es bisher nicht. Zuvor gelang ein Zähler im Westfalenstadion nur 1978 (1:1) und 1989 (0:0), allerdings zu Zeiten, in denen Dortmund alles andere als ein Topteam war.

Marcio Amoroso (hier im Kopfballduell mit Holger Stanislawski) erzielte damals den Ausgleich für den BVB. Imago/Ulmer Marcio Amoroso (hier im Kopfballduell mit Holger Stanislawski) erzielte damals den Ausgleich für den BVB.

Mut macht – trotz knapper Niederlage – aber ein Auftritt, der nun wirklich nicht lange her ist. In der vergangenen Saison spielten die Kiezkicker am 7. Spieltag beim BVB sehr gut mit, verloren ebenfalls durch einen Treffer in der 83. Minute (Guirassy) mit 1:2. Eric Smith hatte mit sehenswertem Fernschuss zwischenzeitlich ausgeglichen (78.).

Auch das Heimspiel zu Saisonbeginn war ein gutes. Als bei St. Pauli noch alle Räder ineinandergriffen, holten die Kiezkicker ein 1:3 auf und verdienten sich ein 3:3.