In der Vorsaison musste St. Paulis schnellster Spieler viel zusehen, jetzt will er durchstarten. Vorher spricht er über die dunklen Tage – und die Geschichte hinter seinem besonderen Jubel.

Ricky-Jade Jones hat in der Vorsaison viel Geduld beweisen müssen. Jetzt will er durchstarten. Witters

Mit einem breiten Grinsen im Gesicht schlendert er zum Interview-Termin. Die Laune könnte nicht besser sein bei Ricky-Jade Jones wenige Tage vor dem Saisonauftakt des FC St. Pauli gegen Greuther Fürth. Dazu braucht es gar nicht viel: Sonnenschein und vor allem die Tatsache, dass der Stürmer gesund ist. Der Pechvogel der vergangenen Saison will im zweiten Anlauf richtig durchstarten. Im MOPO-Interview spricht der 23-jährige Engländer über mentale Stärke, Geschwindigkeits-Rekorde, braun-weiße Aufstiegschancen und die wahre Geschichte hinter seinem Kobra-Jubel.

MOPO: Wie oft haben Sie in diesen sonnigen Tagen an die dunklen im Sommer vor einem Jahr gedacht?

Ricky-Jade Jones: Es ist tatsächlich ein komplett anderes Gefühl, wenn ich es vergleiche. Damals war ich neu, habe mich nach nur zwei Wochen schwer an der Schulter verletzt und war dann monatelang raus und oft weg vom Team, das sich ohne mich auf den Saisonstart vorbereitet hat. Das war eine schwere Zeit, eine harte Schule, aber sie hat mich auch als Mensch verändert.

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Inwiefern?

Diese Zeit durchzustehen, hat mich stärker gemacht, körperlich, aber vor allem mental. Man lernt einiges über sich selbst, wenn man sehr viel mit sich allein ist, an sich arbeitet, sich Gedanken macht und lernt, mit Widrigkeiten umzugehen.

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Haben Sie das Gefühl, jetzt noch einmal von vorn zu beginnen?

Nicht ganz von vorn, aber es ist eindeutig ein frischer Start für mich. Meine erste Saison bei St. Pauli hat ja im Grunde erst im Dezember angefangen und im Februar hat mich dann eine zweite Verletzung lange ausgebremst. Ich fange jetzt noch mal neu an und kann es kaum erwarten, dass die Saison beginnt.

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Das Verletzungspech hakt Jones ab

Schmerzt es immer noch, dass zwei Verletzungen Ihre Zeit auf der großen Bundesliga-Bühne arg begrenzt haben?

Ich bin niemand, der zu lange zurückschaut. Verletzungen passieren im Fußball und es geht vor allem darum, dass man wieder zurückkommt und auf welche Weise. Meine Gedanken drehen sich um die Gegenwart und die Frage, wie ich der Mannschaft helfen kann.

Bitterer Moment: Im DFB-Pokal erlitt Jones die zweite schwere Verletzung der Vorsaison. Witters

Aber haben Sie sich nicht gefragt, was Sie hätten leisten und wie Sie dem Team hätten helfen können, wenn sie die Saison über fit gewesen wären?

Natürlich gab und gibt es ab und zu solche Was-wäre-wenn-Gedanken, aber die bringen einen nicht voran. Ich bin einfach dankbar, dass ich gerade gesund und bereit bin, voll loszulegen.

Bei aller Enttäuschung über den Abstieg: An welches Erlebnis in der Bundesliga denken Sie am liebsten zurück?

An Nummer eins steht ganz klar mein Debüt in Köln, bei dem ich gleich mein erstes Tor erzielt habe. Es war unser erster Punktgewinn nach vielen Niederlagen. Ich war unglaublich emotional nach dem Spiel, ein schönes Gefühl. Ich habe so viel Zuspruch aus der Mannschaft bekommen, aber auch von meiner Familie, die das Spiel in England im TV gesehen hat, und von Freunden. Meine Emotionen, all die Nachrichten – das war sehr besonders und ich werde das immer in Erinnerung behalten.

Rapp stärkt die Offensive

Neue Saison, neue Liga, neuer Trainer und eine neue Spielweise. Wie macht sich die Veränderung in den ersten Wochen am stärksten bemerkbar?

Auf dem Platz. Jeder Trainer hat seine eigenen Vorstellungen und wir sind noch im Prozess, das als Team zu verinnerlichen und umzusetzen, was er von uns verlangt. Bislang läuft es gut.

Da lang: Für Ricky-Jade Jones soll es in der neuen Saison vorwärts gehen. FrankPeters

Wo sehen Sie die größten Unterschiede zwischen Marcel Rapp und Vorgänger Alexander Blessin?

Was die Ausrichtung angeht, werden wir in der 2. Liga sicherlich mehr Ballbesitz haben, als es in der Bundesliga der Fall war, und dementsprechend unser Spiel dahingehend verändern, auf verschiedene Art und Weise in der Offensive gefährlich zu werden und erfolgreich zu sein.

Und im Umgang mit den Spielern? Zu Rapps Stärken sollen die Kommunikation und die Fähigkeit, die Mannschaft mitzunehmen, gehören. Können Sie das bestätigen?

Hundertprozentig. Er ist auf jeden Fall ein sehr guter Charakter, was im Übrigen auch für die anderen Personen im Trainerteam und Staff gilt. Wenn das Verhältnis untereinander gut ist, erleichtert es die Arbeit auf dem Platz. Der Trainer redet viel mit mir, welche Vorstellungen er hat und was er von mir erwartet. Das hilft mir. Ich genieße es, mit ihm zu arbeiten.

Jones über seine Ziele und die von St. Pauli

Was sind Ihre persönlichen Ziele für die Saison?

Ich möchte der Mannschaft so viel wie möglich helfen. Der Schlüssel ist, fit zu bleiben. Klingt simpel, hat aber mit der Vorgeschichte zu tun. In der vergangenen Saison habe ich gerade mal neun Spiele gemacht, in der Saison davor in England fast 60 Pflichtspiele. Die Belastung ist also nicht das Problem. Ich hatte einfach Pech. Mein Gefühl sagt mir: Wenn ich gesund bleibe, dann wird es eine gute Saison für mich werden.

Was ist für St. Pauli drin? Einige Experten sehen Ihr Team nur im Mittelfeld. Träumen Sie vom Aufstieg?

Ich denke, für uns sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Alles ist möglich. Wir haben eine gute Mannschaft mit guten Jungs, die Qualität haben. Wir können vielen Mannschaften wehtun, und ich bin optimistisch, dass wir erfolgreich sein können, wenngleich eine Saison nach einem Abstieg nicht einfach ist. Umso wichtiger ist für das Selbstvertrauen und die Stimmung im Umfeld ein guter Start.

Taichi Hara (l.) und Ricky-Jade Jones konkurrieren um einen Platz in St. Paulis Sturm. Witters

Von außen betrachtet kämpfen Sie mit Taichi Hara um den zweiten Startplatz im Sturm neben Martijn Kaars. Wie beurteilen Sie selbst Ihre Situation?

Jeder will in die erste Elf und kämpft im Training um einen Platz. Taichi pusht mich, ich pushe ihn, und wenn Ceesay wieder fit ist, wird das mit ihm genauso sein. Wir sind eine gute Gruppe im Sturm, gönnen uns gegenseitig den Erfolg. Diese gesunde Konkurrenz bringt letztlich alle voran.

Ihre herausragende Qualität ist die Geschwindigkeit. 2024 waren Sie mit sagenhaften 37,6 km/h der schnellste Fußballer weltweit in dem Jahr. Ist dieser Superlativ etwas, auf das Sie stolz sind, oder nervt es mit der Zeit?

Es ist definitiv eine nette Sache, mehr aber auch nicht. Es ist ja nicht so, dass ich mir im Spiel vornehme, Bestzeiten aufzustellen oder der Schnellste von allen zu sein. Ich versuche, meine Geschwindigkeit im Sinne der Mannschaft einzusetzen.

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Also gehört es nicht zu Ihren Zielen, den Rekord zu brechen?

Naja … (lacht) … wer weiß?! Vielleicht gibt es einen neuen Rekord, vielleicht nicht. Wenn es dabei hilft, dass meine Mannschaft gewinnt, dann gerne.

Tore dürften das wichtigere Ziel sein …

Eindeutig ja. Als Stürmer willst Du Tore erzielen, Tore vorbereiten. Darum geht es.

Haben Sie sich eine Tore-Marke als Ziel gesetzt?

Um ehrlich zu sein, ist es aufgrund meiner Vorgeschichte hier erst einmal wichtiger für mich, deutlich mehr Spiele zu bestreiten als in meiner ersten Saison. Wenn ich das geschafft habe, kann ich vielleicht mal über eine Anzahl von Toren nachdenken, die ich erreichen will.

Abstieg als neue Chance bei St. Pauli

Glauben Sie, dass Ihre besonderen Qualitäten wie Schnelligkeit und Dynamik eine Spielklasse tiefer besser zum Tragen kommen als in der Bundesliga?

Ich denke schon, dass ich meine Stärken in der Zweiten Liga noch mehr ausspielen kann, aber das passiert nicht von allein, sondern wird nur funktionieren, wenn ich tagtäglich im Training an mir arbeite und die Abläufe verinnerliche und auch mein Spiel verfeinere.

Dann können sich die Fans in der kommenden Saison häufiger auf Ihren speziellen Kobra-Jubel freuen?

Auf jeden Fall! Der ist vor einigen Jahren bei meinem alten Verein Peterborough aus einem Spaß heraus entstanden und den behalte ich natürlich bei. Der gehört zu mir.

Jones’ besonderer Schlangen-Jubel

Wie genau entsteht so ein extravaganter Jubel eigentlich?

Wir haben nach irgendeinem Training herumgealbert. Jeder musste sich einen eigenen Jubel ausdenken. Ich habe dann mit meinen Armen diese Kobra-Bewegung nachgeahmt und meine Teamkollegen meinten, dass ich das unbedingt wiederholen muss, wenn ich in einem Spiel ein Tor erziele. Das habe ich gemacht und dabei ist es geblieben.

Die Kobra: Jones zeigt seinen Jubel nach einem Treffer in Dortmund. Witters

Warum die Schlange?

Nach Trainingseinheiten oder Spielen lief in der Kabine oft Musik und wir haben manchmal getanzt. Meine Mitspieler meinten, meine Bewegungen gleichen denen einer Schlange. Also war ich die Schlange. Das war der Hintergrund für den Jubel. Anfangs eine Spielerei, jetzt ist es mein Markenzeichen.

Es wird mal Zeit für den ersten Kobra-Jubel am Millerntor …

Definitiv. Ich kann es kaum erwarten, mein erstes Tor im eigenen Stadion zu erzielen und vor unseren Fans die Kobra zu zeigen.

Von der HafenCity nach Niendorf

Fühlt sich Hamburg für Sie mittlerweile wie ein Zuhause an?

Es ist eine sehr schöne Stadt und ich fühle mich sehr wohl. Anfangs habe ich in der HafenCity gewohnt, mittlerweile wohne ich in Niendorf. Es ist ein kurzer Weg zum Training, was mir wichtig ist, dazu schön ruhig und grün, und es gibt einige gute Cafés. Das ist mein Ding an freien Tagen: herumschlendern und Kaffee trinken. Oft treffe ich mich mit Teamkollegen. Während der WM waren etwa 15 meiner Mitspieler bei mir zu Hause, um gemeinsam das Viertelfinale zwischen England und Norwegen zu schauen. Das war cool. Alle hatten Spaß – nur Matti nicht am Ende… (lacht).

Mathias Rasmussen ist Norweger.

Für mich als Engländer lief das Spiel perfekt! Solche Abende sind jedenfalls gut für den Teamgeist und stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist auch für Spieler wichtig, die neu hinzugekommen sind. Ich habe das Gefühl, dass wir eine starke Gruppe haben. Das zeigt sich dann hoffentlich auch auf dem Spielfeld.