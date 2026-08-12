Manchmal sind es gar nicht die Tore oder Tricksereien mit dem Ball, die die Stimmung im Stadion aufbrodeln lassen. Auch Defensivaktionen können die Emotionen zum Kochen bringen. So geschah es in St. Paulis Auftaktspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth. Nicht nur am Millerntor sorgte Arkadiusz Pyrka für einen emotionalen Vulkanausbruch, auch im Netz wurde der Kiezkicker plötzlich zum gefeierten Mann. Cheftrainer Marcel Rapp äußerte sich ebenfalls zu dem emotionalen Moment. Online gab es derweil vor allem Zuspruch für Fürths Felix Klaus.

Es war die 61. Minute, als Klaus in einer Kontersituation sich aus der eigenen Hälfte mit Ball am Fuß auf den weiten Weg Richtung St. Pauli-Tor machte und allen Kiezkickern davonzulaufen schien. Bis dann der 23-jährige Pyrka in den sechsten Gang schaltete und zur Grätsche ansetzte. Spektakulär sprang er zum Ball und trennte den besten Fürther des Tages vom Ball.

Pyrka-Tackling sorgt im Netz für viele Reaktionen

Anzeige

Das Stadion explodierte förmlich. Ein Raunen, gefolgt von tosendem Applaus hallte durch das Millerntor. Unter Adrenalin und offenbar angezündet von den Fans fuhr Pyrka sofort hoch, bäumte sich vor Klaus auf, und brüllte sekundenlang mit geballten Fäusten in dessen Gesicht. Klaus, der zunächst mit einem Grinsen und einem anerkennenden Klaps auf die Beine des Polen reagiert hatte, richtete sich wenig später auf und reklamierte in Richtung des Schiedsrichters, dass er sich das nicht gefallen lassen müsse.

Der Unparteiische Harm Osmers stimmte dem Fürther zu und zückte die Gelbe Karte gegen Pyrka. Auf Social Media machte ein Clip der Situation schnell die Runde. Über Instagram und Tiktok kommt das von Sky veröffentlichte Video des „Monster-Tacklings“ zusammengerechnet auf über eine Million Aufrufe. „Pyrka macht den Subotić“, vergleicht Sky die Aktion mit der berühmten Szene zwischen Dortmunds Neven Subotić und Bayerns Arjen Robben

Anzeige

Die Reaktionen der Nutzer gehen dabei weit auseinander. Von: „Das war meine Szene des Spiel, SUPER @arekpyrka11“, über: „Also so ein Quatsch sich so Feiern zu lassen“, bis hin zu: „Absolute Frechheit dafür gelb zu bekommen“, war alles dabei. Einen besonderen Lob sprachen viele gleichzeitig für die Reaktion von Klaus aus. „Cool“, „sehr sympathisch“ und „klasse“, schrieben einige Nutzer.

St. Pauli-Trainer Rapp: „Würde es abfeiern“

Anzeige

In der 79. Minute nahm Rapp Pyrka dann vom Platz und brachte Neuzugang Rony Jansson für sein St. Paul-Debüt. Die Gelb-Rot-Gefahr habe zwar auch eine Rolle bei der Entscheidung gespielt, sei aber nicht der einzige Grund gewesen: „Arek hatte einen kleinen Krampf. Dann mit der Gelben Karte in Kombination sind wir einfach auf Nummer sicher gegangen“, erklärte Rapp nach der Partie.

„Die Regel gibt es ja anscheinend, dass das Gelb gibt“, sagte Rapp. Aus Trainer-Sicht müsse er Pyrka deshalb sagen, „dass ich es nicht gut finde, wenn man so Gelbe Karten kriegt“. Gleichzeitig habe er durchaus Verständnis für die Aktion: „Wenn ich jetzt Zuschauer im Stadion wäre, würde ich es abfeiern.“ Damit stimmen Rapps Ansicht und die des Großteils des St. Pauli-Fanlagers also überein. Bei ihnen kam der emotionale Ausbruch größtenteils gut an und zeugte von seiner Verbundenheit zum Klub. Eine Tugend, die durch die Abgänge vieler Führungsspieler durchaus erwünscht zu sein scheint.