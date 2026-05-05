Nach Lienens Außenstürmer-Kritik: Was wurde aus St. Paulis Flügel-Abgängen?

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Verantwortlichen des FC St. Pauli derzeit kritisch beäugt werden. Beim auf einen direkten Abstiegsplatz abgestürzten Kiezklub fokussiert sich das Gros der Kritik auf die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive. Zuletzt hatte Klub-Ikone und Ex-Trainer Ewald Lienen beklagt, dass es im Kader keine Außenstürmer mehr gäbe. Das ist unzweifelhaft so. Aber was wurde aus den Flügelflitzern, deren Dienste an der Elbe nicht mehr gefragt sind oder waren?

Um es abzukürzen: Keiner der Protagonisten hat andernorts einen Schritt vorwärts machen können. Vielmehr hat bislang niemand den Nachweis erbracht, dauerhaft und auf sehr hohem Niveau eine Lösung darstellen zu können. Ob nun beim FC St. Pauli oder andernorts.

St. Pauli verkaufte Elias Saad nach Augsburg

Plakativstes Beispiel dafür ist gewiss Elias Saad. Der Hamburger Jung war durch seinen ungewöhnlichen Werdegang bekannt geworden, hatte es ohne Nachwuchsleistungszentrum und über den Umweg Ober- und Regionalliga ins Profitum geschafft. Im Winter 2023 aus Norderstedt verpflichtet, stieg Saad in der Folgesaison mit St. Pauli auf und etablierte sich auch in der Beletage. Sein Bestreben, die Heimat zu verlassen und den nächsten Schritt zu versuchen, wurde mit dem Wechsel zum FC Augsburg für gut zwei Millionen Euro Realität.

St. Paulis Aufstiegsheld zurück in der 2. Liga

Doch dort geriet sein Weg ins Stocken. Unter Trainer Sandro Wagner, der ihn unbedingt haben wollte, lief es nicht für den FCA, nach dem Wechsel zu Manuel Baum hatte Saad keine Chance mehr und ging einen Step rückwärts. Im Winter wurde der nunmehr 26-Jährige zu Zweitliga-Topteam Hannover 96 verliehen, doch auch an der Leine ging Saad nicht mehr wirklich von der Kette. Elf Einsätze stehen zu Buche, null Tore, zwei Assists. Und zurzeit fehlt er wegen einer Muskelverletzung.

Zwei Ex-Kiezkicker jetzt in Hannover

Noch deutlich tiefer fiel einer, dessen Teamkamerad Elias Saad jetzt wieder ist. Denn Noah Weißhaupt, in der Rückrunde der vergangenen Serie aus Freiburg zum FC St. Pauli verliehen, erlebt eine Saison zum Vergessen. Aus dem Breisgau wurde er zum polnischen Traditionsverein Legia Warschau verliehen, wo aber gar nichts funktionierte. Nach nur sieben Einsätzen, davon lediglich zwei in der Startelf, wurde die Leihe abgebrochen. Die nächste Station hieß bzw. heißt: Hannover 96.

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Doch auch in Niedersachen bekommt der 24-Jährige keinen Fuß in die Tür, nachdem es anfangs noch besser ausgesehen hatte. Immerhin gelang Weißhaupt Mitte Februar ein Treffer beim 3:2 bei Hertha BSC, doch der tiefe Fall folgte fast umgehend. Seit dem 28. Februar, als er beim 1:0 in Bielefeld eingewechselt worden war, hat er nicht nur keine Minute mehr gespielt. In fünf von acht Partien schaffte er nicht einmal mehr den Sprung in den Kader.

Oladapo Afolayan verließ St. Pauli im Winter

Der letzte gelernte Außenstürmer verließ St. Pauli in der vergangenen Winterpause. Doch obwohl auch Oladapo Afolayan von der Spielklasse her einen Schritt rückwärts gemacht hatte, ist der 28-Jährige weit davon entfernt, mehr im Rampenlicht zu stehen als in seiner Endphase auf dem Kiez. Bei den Blackburn Rovers in der englischen Championship kam er in der mittlerweile beendeten Saison auf einen Startelf-Einsatz und sieben Einwechslungen. Er erzielte kein Tor, gab keine Vorlage – und das beim Tabellen-20. des Unterhauses von England.

Scott Banks kehrt wohl zu St. Pauli zurück

Noch eine Liga tiefer versuchte sich einer, der – zumindest ist das der Stand der Dinge jetzt – zurückkehren wird zum FC St. Pauli zur neuen Saison. Scott Banks hat mit dem FC Barnsley den Klassenerhalt geschafft, nachdem er zuvor bei Blackpool als Leihspieler kaum zum Zuge gekommen war. Ob der Waliser wirklich eine Perspektive hat auf dem Kiez, ob Außenstürmer in der neuen Serie wieder gefragt sein werden – all das ist zurzeit nicht zu beantworten.