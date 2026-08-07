Nach dem Irvine-Abgang verstärkt sich St. Pauli im Mittelfeld. Was den Neuen auszeichnet und warum der Transfer jetzt kommt.

Zwei Tage nach dem Blitz-Abgang von Jackson Irvine legt der FC St. Pauli im Mittelfeld nach. Zwar handle es sich ausdrücklich um keinen Ersatz für den Australier. Durch den Abgang von James Sands sowie die offenen Situationen um Joel Fujita und Eric Smith bestand im Zentrum für den Kiezklub aber ohnehin Bedarf. Gisli Thordarson (21) soll in St. Paulis Mittelfeldzentrum unterstützen.

Nach den Verpflichtungen Sam Klein, Marcus Mathisen und Branimir Hrgota hat St. Pauli zwei Tage vor dem eigenen Saisonstart gegen die SpVgg Greuther Fürth am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen!

Der vierfache isländische Nationalspieler Thordarson (stand im Juni unter anderem Lionel Messi gegenüber) wurde im Nachwuchs von Breidablik Kópavogur und beim FC Bologna ausgebildet und gewann anschließend mit Vikingur Reykjavik die isländische Meisterschaft und zweimal den Pokal. Zuletzt stand er beim amtierenden polnischen Meister Lech Posen unter Vertrag und erzielte dort in 34 Einsätzen zwei Tore und bereitete zwei weitere vor. Die Klubs vereinbarten eine Leihe mit Kaufoption.

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Thordarson soll St. Pauli mit seiner Champions-League-Erfahrung helfen

Mit Posen stand er in der vergangenen Woche noch in der Champions-League-Qualifikation auf dem Platz, in der abgelaufenen Saison war für Thordarson und seine Teamkollegen in der Conference League im Achtelfinale Schluss.

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Gisli hat bereits in jungen Jahren einige Erfahrung gesammelt, auch international Andreas Bornemann

St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann sagte: „Gisli hat bereits in jungen Jahren einige Erfahrung gesammelt, auch international. Er ist ein körperlich robuster Mittelfeldspieler, der klug Räume erkennt und sowohl mit als auch gegen den Ball strukturiert agiert. Zudem sehen wir bei ihm weiteres Entwicklungspotenzial.“

Gisli Thordarson soll St. Pauli im Mittelfeld unterstützen. IMAGO / Ball Raw Images

Der 1,91 Meter große Rechtsfuß fühlt sich im Mittelfeldzentrum am wohlsten und kann sowohl als defensiverer Sechser als auch als Achter auflaufen. Bei Posen nahm er zuletzt eher die Rolle eines Ergänzungsspielers ein und kam vermehrt von der Bank.

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Rapp freut sich auf Thordarsons Stärken

Thordarson sagte zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr auf den FC St. Pauli und die neue Herausforderung in Deutschland. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt. Zudem habe ich mich bei Spielern, die in Deutschland aktiv waren, über den Klub informiert und viele positive Dinge über den Verein und die Atmosphäre hier im Stadion gehört. Nun möchte ich die Mannschaft so schnell wie möglich kennenlernen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen.“

Für ihn verbleiben nur noch zwei Tage der Akklimatisierung unter Neu-Coach Marcel Rapp, ehe es für ihn in die neue Pflichtspielsaison geht. Der Coach freut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit: „Gisli orientiert sich sehr gut, schirmt den Ball mit seinem Körper ab und findet auch unter Gegnerdruck gute Lösungen“, sagte Rapp, der sich zudem eine „zusätzliche Präsenz“ bei Standards erhofft. Durch den Abgang von Irvine dürfte Thordarson im nicht allzu dick besetzten Mittelfeldzentrum dennoch zügig auf seine Einsätze kommen.