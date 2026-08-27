Nach Hass-Welle im Netz wegen Fehlschuss: St. Pauli-Kapitän Nemeth bezieht Stellung

Es sind halt die inzwischen üblichen Zeichen dieser Zeit, und mag man sie auch als noch so unsäglich einordnen. Jeder Hanswurst, der von nichts eine Ahnung hat, aber trotzdem meint, zu irgendeinem Thema etwas beizutragen zu haben, macht davon auf den sogenannten Sozialen Medien Gebrauch. Auch und sehr gern, um andere Menschen zu diskreditieren. Das macht aktuell auch vorm FC St. Pauli nicht Halt.

Es wäre selbst im endlosen Internet zu viel des verschenkten Platzes, hier wiederzugeben, was irgendwelche nicht Erwähnenswerten in den vergangenen Tagen über Martijn Kaars gepostet haben (MOPO berichtete). Nur soviel: Schön war es nicht, würde- und respektlos schon eher. Dabei ging es um die vergebenen Chancen des Niederländers beim Pokal-Aus in Essen. Der 27-Jährige hatte im Anschluss die Niederlage sogar auf seine Kappe genommen, den Mob aber interessiert das nicht einmal am Rande.

St. Paulis Kapitän David Nemeth spricht Klartext

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„Wir verstehen alle Kritik und können damit umgehen“, erklärte Mannschaftskapitän David Nemeth stellvertretend für die ganze Mannschaft. „Wir sind alle kritisch miteinander, sonst wären wir auch nicht hier. Aber das ist auf jeden Fall nicht okay, auch wenn es sowas leider überall im Fußball gibt. Wir als Mannschaft halten da zusammen.“

Es gibt auch St. Pauli-Fans, die Martijn Kaars unterstützen

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Wobei natürlich auch erwähnt gehört, dass es da draußen ebenfalls Menschen gibt, die in diesem Fall Martijn Kaars zur Seite springen. „Wir nehmen als Verein durchaus wahr, dass es eine Gegenrede gibt“, sagte Hannes Bühler aus der Medienabteilung des FC St. Pauli. Kritik, so ergänzte er, sei grundsätzlich „immer in Ordnung und erlaubt. Aber es ist eine Frage der Art und Weise“.

Die war jetzt in Bezug auf Martijn Kaars deutlich drüber. Inwieweit der Angreifer das an sich heranlässt, wie er damit umgeht, wusste auch David Nemeth nicht. „Da ist jeder Spieler ein bisschen anders“, sagte der Österreicher und stellte noch einmal heraus, dass niemand mit einem derart abfälligen Umgang geholfen ist. „Wir machen alle unseren Sport schon lange und wissen, wann was gut oder schlecht ist. Und falls irgendwer glaubt, vor allem als Fan, dass solche Sachen irgendwem helfen, dem kann ich nur sagen: Das ist nicht so!“