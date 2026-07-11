Direkt nach dem besiegelten Abstieg aus der Bundesliga hatte Nikola Vasilj (30) seinen Abschied vom FC St. Pauli verkündet. Nun ist klar, wo es den bosnischen Nationaltorwart und WM-Teilnehmer hinzieht.

„Manchmal ist es nicht das Schwerste, Abschied zu nehmen, wenn man gewinnt, sondern die Würde zu bewahren, wenn man fällt“, schrieb Vasilj damals bei Instagram. „Vor fünf Jahren kam ich als Spieler hierher. Ich gehe jetzt als jemand, der einen Teil von sich in diesem Klub, in dieser Stadt, bei all diesen Menschen gelassen hat. Für mich wird St. Pauli immer mehr sein als Fußball.“

Ex-St. Pauli-Torwart Vasilj wechselt zu Al Diriyah nach Saudi-Arabien

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Doch nun zieht es den 30-Jährigen weiter – und er verlässt Europa! Nach MOPO-Informationen wechselt Vasilj mit sofortiger Wikrung zum Al Diriyah FC nach Saudi-Arabien. Der Medizincheck wurde bereits in Hamburg erfolgreich absolviert, am Samstag hat der Ex-Kiez-Keeper einen Zwei-Jahres-Vertrag bei seinem neuen Klub unterschrieben.

Al Diriyah ist in der vergangenen Saison in die erstklassige Saudi Pro League aufgestiegen. Große Stars sind im Kader aktuell nicht zu finden. Mit Vasilj ist dem Klub ein Transfer-Coup gelungen, der sich für den Keeper vermutlich finanziell lohnt, sportlich aber zumindest fragwürdig wirkt.

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Ben Voll wird Vasilj-Nachfolger bei St. Pauli

Mit Bosnien hatte der Ex-Hamburger als Stammkeper die Gruppenphase überstanden und war dann im Sechzehntelfinale gegen den Gastgeber USA ausgeschieden. Bei St. Pauli ist derweil die Vasilj-Nachfolge in Form von Ben Voll geregelt.