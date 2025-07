Nach Fehlstart: Smith ist endlich dabei – wie es für St. Paulis Nizza-Test aussieht

Der Dienstag mit gleich zwei Einheiten brachte positive Erkenntnisse. Nachdem St. Paulis Defensiv-Stratege Eric Smith gleich am ersten Tag des Trainingslagers in Österreich durch einen Infekt mit akuter Übelkeit außer Gefecht gesetzt worden war und auch das Testspiel gegen Karlsruhe (6:1) verpasst hatte, stand der Schwede nach dem trainingsfreien Montag wieder mit der Mannschaft auf dem Platz. Eine verspätete Premiere an Tag 5, aber eine sehr gute Nachricht.

Der sogenannte „Teamtag“ ganz ohne Fußball zum Start der Woche tags zuvor, an dem die Spieler sich Freizeitaktivitäten widmen, entspannen und die Akkus aufladen konnten, schien auch bei Smith die zwischenzeitlich geschwächten Kräfte zurückgebracht und den Substanzverlust kompensiert zu haben. Es hatte ihn heftig erwischt, aber er hat sich schnell erholt.

Eric Smith nach Infekt wieder im Training

Schon die erste Trainingseinheit am Dienstagmorgen auf der Anlage des USC Flachau konnte der Schwede voll durchziehen, weil sein Körper mitspielte und er sich gut fühlte. Natürlich hatte Smith, für den die erste Einheit des Trainingscamps am Freitag schon nach einer halben Stunde Warm-up aufgrund von Übelkeit vorbeigewesen war, bevor sie richtig anfing, zuvor Grünes Licht von der medizinischen Abteilung des Teams bekommen.

Einsatz von Smith im Test gegen Nizza wahrscheinlich

Die zweite Einheit am frühen Abend beseitigte dann endgültig die letzten Fragezeichen, ob Smith noch zu geschwächt und nicht wieder voll belastbar ist. Ist er. Der 28-Jährige absolvierte erneut das komplette eineinhalbstündige Training, vor allem aber konnte er das temporeiche Spiel am Ende mit vielen intensiven Läufen und Zweikämpfen ohne sichtbare Probleme mitmachen. Das sah nach 100 Prozent aus, wenngleich er nach Trainingsenge geschafft wirkte – er war jedoch längst nicht der einzige.

Jetzt sieht es sehr gut aus, dass Smith beim zweiten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers am Samstag gegen den französischen Klub OGC Nizza, mitwirken kann, was am Montag noch ungewiss war. Verkraftet er die Vollbelastung vom Dienstag gut und kann auch die weiteren Einheiten der Woche absolvieren, dürfte einem längeren Einsatz im insgesamt vierten Testspiel der Kiezkicker nichts im Wege stehen. Denn was die Abstimmung auf dem Rasen mit den neuen Mitspielern angeht, hat Smith Nachholbedarf.