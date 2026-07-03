Ein ganz bitterer Abend für Jackson Irvine und Connor Metcalfe vom FC St. Pauli! Mit Australien sind sie nach einem 1:1 nach 120 Minuten im WM-Sechzehntelfinale gegen Ägypten im Elfmeterschießen (2:4) ausgeschieden.

Den entscheidenden Elfmeter im Dallas Stadion vor 70.244 Zuschauern verwandelte Ägyptens Hossam Abdelmaguid. Irvine hatte seinen Versuch zuvor sicher verwandelt. Doch am Ende kamen dem St. Pauli-Kapitän auf dem Platz die Tränen. Metcalfe war zu dem Zeitpunkt bereits ausgewechselt, doch auch er trug natürlich Trauer.

Wir sind ein Champion-Team, wir gewinnen und verlieren zusammen. Jackson Irvine

„Es ist immer grausam, im Elfmeterschießen anzutreten. Aber wir sind ein Champion-Team, wir gewinnen und verlieren zusammen“, sagte Irvine.

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WM: Australien verliert gegen Ägypten

Für das Elfmeterschießen hatte Australiens Trainer Tony Popovic kurz vor Ende der Verlängerung den erfahrenen Torhüter Mathew Ryan für den bis dahin starken Patrick Beach eingewechselt - das zahlte sich nicht aus.

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Nach der regulären Spieldauer und der Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Zuvor hatte Emam Ashour (13. Minute) mit seinem zweiten Turniertreffer für die ägyptische Führung gesorgt. Australien kam durch ein Eigentor von Mohamed Hany (55.) zum Ausgleich, es war bereits sein zweites Eigentor bei diesem Turnier.

Salah trifft im Elfmeterschießen

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Der zuvor angeschlagene Ägypten-Superstar Mohamed Salah blieb weitestgehend wirkungslos, beim Elfmeterschießen behielt er aber die Nerven. „Das ist ein historischer Moment. Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt: Das ist die größte Bühne, auf der ihr in eurem Leben spielen könnt. Also genießt es einfach“, sagte Salah mit Freudentränen in den Augen.

Das ist die größte Bühne, auf der ihr in eurem Leben spielen könnt. Also genießt es einfach. Mohamed Salah

Ägypten trifft im Achtelfinale auf den Sieger der Partie zwischen Argentinien mit Ausnahmekönner Lionel Messi und Außenseiter Kap Verde.

Australien muss dagegen weiter auf den ersten K.-o.-Runden-Sieg bei Weltmeisterschaften warten. Für Irvine und Metcalfe steht nun erstmal Urlaub auf dem Programm.