Es ist noch gar nicht so lange her, da fegte Sturmtief „Elli“ über Hamburg hinweg mit krassen Minusgraden. Inzwischen aber linst zum einen der Frühling hervor, zum anderen haben die Profis des FC St. Pauli schon ein Dutzend Liga-Partien in 2026 absolviert. Eine Anzahl, die Schlüsse zulässt, für welche Spieler es gut gelaufen ist – und für welche eben nicht. Welche Akteure gehen mit Rückenwind in den Endspurt? Und wer muss zulegen, um noch ein Faktor zu werden? Die MOPO gibt einen Überblick.



