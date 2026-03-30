mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Danel Sinani bejubelt ein Tor für den FC St. Pauli

Schon dreimal durfte Danel Sinani in 2026 eigene Treffer bejubeln. Er ist wieder richtig wichtig geworden. Foto: WITTERS

paidNach den ersten drei Monaten des Jahres: Das sind St. Paulis Gewinner und Verlierer

kommentar icon
arrow down

Es ist noch gar nicht so lange her, da fegte Sturmtief „Elli“ über Hamburg hinweg mit krassen Minusgraden. Inzwischen aber linst zum einen der Frühling hervor, zum anderen haben die Profis des FC St. Pauli schon ein Dutzend Liga-Partien in 2026 absolviert. Eine Anzahl, die Schlüsse zulässt, für welche Spieler es gut gelaufen ist – und für welche eben nicht. Welche Akteure gehen mit Rückenwind in den Endspurt? Und wer muss zulegen, um noch ein Faktor zu werden? Die MOPO gibt einen Überblick.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test