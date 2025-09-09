Nach Debüt-Tor für Tunesien: Saad kehrt als WM-Teilnehmer ans Millerntor zurück

Der Sonntag wird ein spezieller Tag im Leben des Elias Saad werden. Im Sommer hatte er den FC St. Pauli und somit seine Heimatstadt Hamburg verlassen, um sich dem FC Augsburg anzuschließen. Mit seinem neuen Klub kehrt er nun ans Millerntor zurück – als sicherer WM-Teilnehmer.

Die Nationalmannschaftskarriere des 25-Jährigen stand wahrlich nicht immer unter einem guten Stern. Im September 2023 war er erstmals nominiert, aber nicht eingesetzt worden. Danach war er ein halbes Jahr lang wieder außen vor, erst im März 2024 folgte die nächste Einladung und im Test gegen Neuseeland schließlich sein Debüt. Im Juni darauf kam er auch in der WM-Qualifikation gegen Äquatorialguinea und Namibia zum Einsatz.

Doch es blieb wackelig. Die folgenden Einladungen musste Saad erkrankt oder verletzt absagen, und als er im März 2025 wieder nominiert war, schmorte er gegen Liberia und Malawi jeweils 90 Minuten auf der Bank. Die Länderspiele im Juni verpasste er erneut verletzt, doch in den vergangenen Tagen wendete sich das Blatt zum Guten.

Ex-Kiezkicker Elias Saad trifft erstmals für Tunesien

Im Heimspiel gegen Liberia wurde er nach 82 Minuten eingewechselt und erzielte in der Schlussphase seinen ersten Treffer im Nationaltrikot zum 3:0-Endstand. Am Dienstagabend in Äquatorialguinea stand Saad dann in der Anfangsformation, wirkte 59 Minuten lang mit, ehe er ausgewechselt wurde beim Stand von 0:0. Von der Bank aus durfte er sehr, sehr spät den 1:0-Siegtreffer bejubeln – und wie!

Durch das Tor von Mohamed Ali Ben Romdhane in der vierten Minute der Nachspielzeit lösten Saad und seine Tunesier vorzeitig das Tickt zur Weltmeisterschaft. In der Gruppe H sind sie schon zwei Spieltage vor Schluss ganz sicher nicht mehr von Tabellenplatz eins zu verdrängen.