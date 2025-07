Nach Ausfall: St. Pauli-Rückkehrer pünktlich zum Trainingsstart?

Das Trainingslager im österreichischen Flachau ist vorbei, die Vorbereitung aber noch lange nicht: Nach zwei freien Tagen nimmt der FC St. Pauli am Mittwoch das Training an der Kollaustraße wieder auf und will sich dort den letzten Feinschliff für die Saison holen. Mit dabei sein dürfte dann auch wieder Danel Sinani.

Wäre es nach dem Offensivmann gegangen, hätte er beim 2:0-Erfolg des FC St. Pauli über den OGC Nizza mit auf dem Platz gestanden. Bis zum Tag vor dem Spiel plagten Sinani Rückenprobleme, die einem Einsatz gegen die Franzosen aber offenbar nicht im Weg gestanden hätten.

FC St. Pauli: Danel Sinani vor der Rückkehr

In der Trainingseinheit am Morgen vor dem Testkick hätte der Luxemburger „sein Okay gegeben“, doch Trainer Alexander Blessin verzichtete dennoch bewusst auf seinen vielseitigen Offensivmann.

Er habe „einfach keine Gefahr eingehen wollen“, erklärte der 52-Jährige nach dem Spiel, wohlwissend um die Option, die frei gewordene Einsatzzeit an die hauseigenen Talente zu verteilen: „Es gab die Möglichkeit, verschiedene Spieler wie Nick oder Marwin (Schmidt und Schmitz, d. Red.) auch in so einem Spiel mal 35 Minuten spielen zu lassen.“

Spätestens für die nächste Probe am Samstag beim englischen Zweitligisten Coventry City dürfte Sinani dann aber endgültig wieder auf dem Platz stehen.