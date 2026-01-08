„Können es nicht garantieren“: St. Pauli muss um das Leipzig-Spiel zittern!

Muss St. Pauli um seinen Heimstart zittern? Trotz des befürchteten Wetterchaos in den nächsten Tagen sind derzeit die Partien zum Jahresauftakt in der Bundesliga nicht gefährdet. „Die DFL ist alarmiert. Aktuell finden aber alle Spiele statt“, sagte ein Sprecher der Deutschen Fußball Liga. Man schaue vor allem auf die Situation im Norden und bewerte die Situation täglich neu.

Es finden am Samstag mit Werder Bremen gegen Hoffenheim, Union Berlin gegen Mainz und eben St. Pauli gegen RB Leipzig drei möglicherweise gefährdete Begegnungen statt. Der Deutsche Wetterdienst sagt für Freitag eine extreme Wetterlage mit heftigen Schneefällen auch für Hamburg voraus. Besonders ungemütlich soll es ab der Nacht zum Freitag werden, wenn Sturmtief „Elli“ die Regie übernimmt. Laut der Warnung des Deutschen Wetterdienstes sind insbesondere Ostdeutschland, der Harz und die Region zwischen Bremen und Hamburg betroffen.

Bundesliga-Spiel St. Pauli gegen Leipzig in Gefahr

Wie die MOPO bereits berichtet hat, könnte es bei St. Pauli ein Kampf auf des Messers Schneide werden, den vorhergesagten Bedingungen zum Trotz ein Bundesliga-Spiel vor 29.546 Menschen austragen zu können. Schon vor dem Testspiel gegen Bremen mussten Fans beim Schneeschippen helfen.

Vor dem Testspiel von St. Pauli gegen Werder Bremen wurde am Millerntor kräftig Schnee geschippt. WITTERS Vor dem Testspiel von St. Pauli gegen Werder Bremen wurde am Millerntor kräftig Schnee geschippt.

Der Kiezklub teilte am Donnerstag mit: „Angesichts der heftigen Schneefälle in den vergangenen Tagen beobachtet der FC St. Pauli die gesamte Situation sehr genau; wir tun das Möglichste, damit das Spiel gegen Leipzig wie geplant stattfinden kann. Der Verein muss allerdings abwarten, wie sich die Wetterlage entwickelt und ob es weitere heftige Schneefälle geben wird.

Alle Verantwortlichen im Verein arbeiten seit Tagen an verschiedenen Szenarien, um handlungsfähig zu sein und stehen im kontinuierlichen Austausch mit unterschiedlichen Fachleuten, Behörden, DFL, Dienstleistern und vielen weiteren Beteiligten.

Angesichts der Wetterlage können wir nicht dafür garantieren, dass das Spiel unter den gegebenen Umständen stattfinden kann. Wir bitten zudem um Verständnis, dass wir als Verein dafür verantwortlich sind, das Stadion und das Spielfeld vorzubereiten – in Bezug auf die Verkehrssituation können wir keinen Einfluss nehmen. Wir möchten an dieser Stelle aber der Stadtreinigung und anderen Helfer*innen für ihren Einsatz danken.“

Frankfurt gegen Dortmund soll stattfinden

Die erste Partie des 16. Spieltages findet am Freitagabend zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund statt. „Nach Einschätzung der zuständigen Behörden gibt es aktuell keinen Grund zur Annahme, dass das Spiel am Freitag nicht wie geplant stattfinden kann“, teilte die Eintracht mit. „Über den Stadionbetreiber haben wir dennoch vorsorglich zusätzliches Personal im Einsatz, um Schneefall zu beseitigen, Streumaßnahmen durchzuführen und die Sicherheit auf dem Stadiongelände zu gewährleisten.“

Spielabsagen im Oberhaus aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes sind angesichts der verpflichtenden Rasenheizung selten geworden. In diesem Fall muss das Schiedsrichter-Gespann vor Ort entscheiden.

Schwierige Anreise für Fans

Seltene Spielabsagen wegen verpflichtender Rasenheizung

Das Problem ist die Anfahrt für die Fans, die in den nächsten Tagen mit Glatteis und Schnee rechnen müssen. Zudem hat die Deutsche Bahn witterungsbedingt bereits Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr angekündigt.

Außerdem können Spielstättenbetreiber wegen Gefährdungen die Stadien schließen lassen, zum Beispiel, wenn Schneelawinen vom Dach rutschen könnten. Auch aus diesem Grund und wegen Sicherheitsrisiken und der Verkehrssituation war im Dezember 2023 die Begegnung FC Bayern München – Union Berlin in der Allianz Arena abgesagt worden. Im Januar 2024 fiel die Partie der Berliner in Mainz aus.

Unioner Fanklubs sucht Hilfe beim Schneeschippen

Fanklubs von Union wollen ihrem Klub beim Beseitigen der befürchteten Schnee- und Eismassen helfen. Einem Bericht der „Bild“ zufolge hieß es in einem Aufruf, dass die Vereinsmitarbeiter dies nicht allein gewährleisten könnten und sich über Unterstützung freuen würden.

Genau wie Union Berlin, bat auch der FC St. Pauli um die Mithilfe der Fans beim Schneeschaufeln. WITTERS Genau wie Union Berlin bat auch der FC St. Pauli um die Mithilfe der Fans beim Schneeschaufeln.

Union erklärte auf Anfrage, dass dies aktuell ein Thema der Fanklubs sei. Noch sei unklar, wie groß das Ausmaß der Witterungsprobleme werde. „Wir bereiten uns bestmöglich auf die Austragung des Spiels vor“, teilten die Berliner mit.

In Berlin und Hamburg wurden für dieses Wochenende alle Amateurspiele abgesagt, wobei viele Ligen erst später in den Spielbetrieb einsteigen. (sid/hmg)