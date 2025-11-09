„Muss nicht immer schön sein“: Welche Maßnahme dem FC St. Pauli helfen soll

Die vergangene Woche war lang und inhaltsvoll. Weiß Gott nicht geprägt von schönen Inhalten, aber das 0:4 gegen Gladbach musste natürlich aufgearbeitet werden beim FC St. Pauli. Alle zusammen – aber auch mal voneinander getrennt. Über die Inhalte ist freilich nichts bekannt. „Es sind Interna, wo ich dann sage, das bleibt dann auch bei uns“, erklärte Alexander Blessin: „Ein paar Geheimnisse müssen wir ja auch haben.“

Allerdings habe man „viele Videositzungen“ gehabt, „um die verschiedenen Themenbereiche abzuarbeiten“, erklärte Blessin. „Es gab Einzelgespräche, Gruppengespräche, Mannschaftsgespräche.“ Und auch solche, bei denen der Trainer außen vor blieb. Und das goutierte der 52-Jährige durchaus.

Offene Gespräche in St. Paulis Spieler-Kabine

„Das war mir wichtig, dass sich die Jungs mal zusammensetzen, ohne dass ich einen Monolog führe“, erklärte er. Bereits am Dienstag hatte Hauke Wahl einen kleinen Einblick diesbezüglich gegeben. „Es ist jetzt nicht so, dass da auf den Tisch gehauen wurde, sondern wir haben uns einfach mal die Meinung gesagt. Das muss nicht immer schön sein, aber das war jetzt auch nicht wirklich unschön“, hatte der Routinier erzählt. „Jeder hat einmal das gesagt, was er denkt, was er für wichtig hält. Das ist ja auch mal gut, dass man in einer Mannschaft spricht, wenn nur die Spieler dabei sind. Weil sonst ist es einfach so: Wenn Leute von außerhalb oder vom Trainerteam dabei sind, dann spricht man nicht so offen wie wenn man alleine unter sich ist.“

Insgesamt, urteilte Wahl, sei das „einfach sehr wertvoll“ gewesen. Sämtliche Resultate wurden übrigens nicht an den Coach weitergegeben, und auch das findet Blessin völlig in Ordnung. „Ich gehe jetzt nicht hin und will alles wissen, was da besprochen wurde. In welche Richtung es ging und dass es die richtige war, habe ich mitbekommen, aber das soll bei den Jungs in der Kabine bleiben.“

St. Pauli-Trainer Alexander Blessin: „Da halte ich mich raus“

Es scheint also zu stimmen in Sachen Kommunikationskultur beim Kiezklub. „Unsere Gespräche in der Gruppe sind immer im Auditorium“, erläuterte Blessin. „Das heißt, wenn wir Videos zeigen, dann kommt es dazu, dass man sich austauscht, dass ich die Jungs auch hören will. Das ist ja klar.“ Aber die teaminternen Gespräche hätten in der Kabine stattgefunden, „in die ich auch nie reingehe. Das ist der Bereich der Spieler, da halte ich mich raus“.