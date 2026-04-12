„Müssen wir drüber reden“: St. Pauli hadert mit Joel Chima Fujita

Es gab eine Menge Situationen in der zweiten Hälfte der Partie gegen den FC Bayern, die Alexander Blessin nicht wirklich nachvollziehen konnte. Der Coach des FC St. Pauli stieß sich – natürlich – an all den billigen Fehlern, die zu den insgesamt fünf Gegentreffern führten. Ganz weit vorn in der Verlosung war da ein Profi, der noch ein zweites Mal für Ungemach sorgte – und jetzt gesperrt ist.

Alexander Blessin war sehr kurz angebunden, als er auf die Aktion von Joel Chima Fujita angesprochen wurde. Ziemlich sinnbefreit und mit für alle Welt erkennbaren Rachegelüsten war der in einen Zweikampf mit Bayerns Michael Olise gegangen, hatte diesen wüst umgesenst und dafür völlig zurecht den Gelben Karton gesehen. Zum fünften Mal in dieser Saison, der Japaner wird das eminent wichtige Kellerduell gegen den 1. FC Köln am kommenden Freitag verpassen.

St. Paulis Joel Chima Fujita fehlt gegen Köln

„Was soll ich jetzt dazu sagen“, meinte ein sichtlich angefressener Blessin, als er bei der offiziellen Pressekonferenz auf die Aktion seines Leistungsträgers angesprochen wurde. „Eine fünfte Gelbe Karte ist immer blöd, kann aber immer mal passieren. Jetzt müssen wir halt wieder was kompensieren.“ Klang zwar weit weg von begeistert, aber gefasst. Ein paar Minuten später, in kleinerer Runde, hörte sich das dann schon anders an.

Kiezklub-Coach Alex Blessin verärgert

„Doch, klar, das ärgert mich“, gab Blessin freimütig zu. „Da müssen wir sicher nochmal drüber reden.“ Allein ändern wird man es nicht mehr können, das war dem 52-Jährigen auch klar. Das trifft auch auf den Ballverlust von Fujita unmittelbar vorm 0:4 zu, kurz darauf nahm ihn Blessin vom Feld. „Ich will nicht mit dem Finger auf ihn zeigen, aber mir hat das Verhalten nicht gefallen“, rügte er. „Die inaktive Bewegung, der Pass – das war alles so, wie wir uns nicht präsentieren dürfen.“

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Am kommenden Freitagabend im „Sechs-Punkte-Spiel“ (Blessin) gegen Köln muss sich ganz St. Pauli anders präsentieren als im zweiten Durchgang gegen die Bayern. Joel Chima Fujita wird dem Versuch nur passiv und als Zuschauer von der Tribüne aus beiwohnen können, das schien ihm nach seiner Auswechslung auch klar geworden zu sein. Wie ein Häufchen Elend hockte er fünf Meter abseits der St. Pauli-Bank allein auf dem Boden und verfolgte von dort die letzten Minuten des 0:5-Debakels.