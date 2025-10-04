Sie waren ganz gewiss nicht die schlechtere Mannschaft, unterm Strich aber zu harmlos, um den frühen Rückstand in Bremen noch egalisieren zu können. Am Ende war der Keeper der beste Spieler des FC St. Pauli beim 0:1 in Bremen, obwohl er nur wenig zu tun hatte. Das sind die MOPO-Noten.

Vasilj: Machtlos beim frühen Gegentor, stark gegen Sugawara (9.) und Stage (27.). Hatte danach lange nichts mehr zu tun, rettete dann großartig gegen Covic. Note 2,5

Wahl: Mit Ball sehr viel ungenauer als gewohnt, gab sich in den direkten Duellen aber keine Blöße. Note 4