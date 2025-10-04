mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
St. Paulis Torwart Nikola Vasilj pariert stark gegen Bremens Patrice Covic

St. Paulis Torwart Nikola Vasilj pariert stark gegen Bremens Patrice Covic Foto: WITTERS

paidMOPO-Noten für St. Pauli in Bremen: Vasilj stark – offensiv war es zu wenig

kommentar icon
arrow down

Sie waren ganz gewiss nicht die schlechtere Mannschaft, unterm Strich aber zu harmlos, um den frühen Rückstand in Bremen noch egalisieren zu können. Am Ende war der Keeper der beste Spieler des FC St. Pauli beim 0:1 in Bremen, obwohl er nur wenig zu tun hatte. Das sind die MOPO-Noten.

Vasilj: Machtlos beim frühen Gegentor, stark gegen Sugawara (9.) und Stage (27.). Hatte danach lange nichts mehr zu tun, rettete dann großartig gegen Covic. Note 2,5

Wahl: Mit Ball sehr viel ungenauer als gewohnt, gab sich in den direkten Duellen aber keine Blöße. Note 4

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test