Am Ende war es das, was man sich erhofft hatte beim FC St. Pauli. Nach dem Aufstieg im Vorjahr gelang dem Kiezklub der Klassenerhalt in der Bundesliga, auch im kommenden Jahr gehen die Braun-Weißen in der höchsten deutschen Spielklasse an den Start. Eine beachtliche Leistung angesichts aller zu berücksichtigenden Umstände – niemand würde widersprechen, wenn man die gesamten Saison im Bereich „gut“ einordnet. Dass selbst die besten der Profis in der MOPO-Durchschnittsnote nicht über ein „befriedigend“ hinauskommen, konterkariert den Gesamteindruck ein wenig, soll aber die Leistungen der Kiezkicker wahrlich nicht trüben. Dennoch zeigt ein Blick auf die MOPO-Noten der Saison: Die Leistungen der einzelnen Profis fielen im Saisonverlauf sehr unterschiedlich aus. Neben einem Hinrunden-König und einem Star in der Rückrunde gab es auch einen Kiezkicker, der mit seiner starken Leistung über die gesamte Saison hinweg alle seine Kollegen überstrahlt.