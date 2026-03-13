mopo plus logo
Martijn Kaars und Jackson Irvine jubeln

Martijn Kaars (l.) und Jackson Irvine bejubeln das Weiterkommen im DFB-Pokal (2:1) beim letzten Aufeinandertreffen mit Borussia Mönchengladbach im Dezember. Foto: WITTERS

Gladbach – St. Pauli im Liveticker: Gewinnen die Kiezkicker den Abstiegskracher?

Abstiegskracher am Freitag-Abend! Der FC St. Pauli gastiert bei den zuletzt schwächelnden Gladbachern und möchte unbedingt den Relegationsplatz verlassen, auf den er am vergangenen Spieltag trotz eines Punkts gegen Eintracht Frankfurt abgerutscht ist. Im Hinspiel hatte es für die Kiezkicker bei der bisher schwächsten Saisonleistung eine 0:4-Pleite gegeben, im DFB-Pokal-Achtelfinale haben sich die Braun-Weißen aber revanchieren können. Gewinnen die Kiezkicker das heutige Kellerduell gegen einen direkten Konkurrenten? Um 20.30 Uhr geht es los. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidende Szene.

