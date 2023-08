Mit diesem St. Pauli-Talent ist Trainer Hürzeler „super happy“

Am vergangenen Wochenende spielte er wieder dort, wo er sich bestens auskennt. Beim 1:1 von St. Paulis U23 zum Regionalliga-Saisonstart gegen den SSV Jeddeloh II ist Luca Günther auf der defensiven rechten Bahn zum Einsatz gekommen. Das muss aber weiterhin nicht das Ende seines Weges bedeuten.

Die komplette Vorbereitung hatte der 21-Jährige bei den Profis bestritten und dabei einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bei Manolis Saliakas, auf seiner Position gesetzt, aber hoch erfreut über die neue Konkurrenz („Ich schätze Luca als sehr starken Spieler ein“). Und bei Trainer Fabian Hürzeler, der dies schon mehrfach öffentlich kundgetan hatte und nun seine Wertschätzung abermals zum Ausdruck gebracht hat.

St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler lobt Luca Günther

„Ich bin super happy über seine Entwicklung, wie er sich sofort angepasst hat“, frohlockte der 30-Jährige in Bezug auf Günther und verriet: „Wir haben uns erstmal darauf geeinigt, dass er bis auf Weiteres Teil von uns ist. Wie es dann weitergeht, werden wir kommunizieren, wenn eine finale Entscheidung gefallen ist. Aber im Moment bin ich super happy mit ihm.“

Das könnte Sie auch interessieren: Ginczeks Erinnerungen an St. Pauli

Beim Spiel am Samstag gegen Düsseldorf wird das 2017 vom VfB Lübeck geholte Energiebündel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit – wie schon in Kaiserslautern – zum Aufgebot zählen. Der Abgang von Jakov Medic und die Verletzung von Adam Dzwigala machen Günthers Nominierung quasi unabdingbar. Aber auch ohne hilfreiche Umstände wird er für die Zukunft eine Alternative darstellen.