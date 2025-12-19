Es ist die Herzkammer des FC St. Pauli, Mittelpunkt des Vereins und Stimmungszentrum: das Millerntor-Stadion. Zugleich ist die Arena aber auch eine „gläserne Decke“ für den Kiezklub, wie Präsident Oke Göttlich immer häufiger betont. Das Stadion ist bei jedem Heimspiel rappelvoll, aber nie annähernd ausreichend für alle Fans, die dabei sein wollen. Der geplante große Ausbau, der mit dem Schwung der Hamburger Olympiabewerbung vorangetrieben wird, aber unabhängig von einem Zuschlag ist, befindet sich in einer Vorstufe – doch schon nach dieser Saison wird der Verein nach MOPO-Informationen im Stadion ein wichtiges Bauprojekt mit Millionen-Volumen umsetzen.





