Knapp 11.000 Besucher:innen des St. Pauli-Stadions haben ihre Meinung zu allen möglichen Punkten wissen lassen. Es gab viel Lob, auch Kritik - und einen deutlichen Auftrag in Bezug auf eine Hymne.

Die Nummer ist durchaus repräsentativ und transportiert eine eindeutige Botschaft: Bei einer Umfrage in Bezug auf das Stadionerlebnis am Millerntor haben 10.774 Menschen einen komplett ausgefüllten Fragebogen abgegeben. Das Ergebnis hilft dem FC St. Pauli, der die Resultate auf seiner Homepage öffentlich gemacht hat, natürlich weiter, wenn es um Verbesserungen geht. Dabei ist die allgemeine Zufriedenheit grundsätzlich schon recht hoch – mit einer gravierenden Ausnahme.

Wie der Klub wissen ließ, haben sich 86,2 Prozent der Befragten dafür ausgesprochen, vor dem Anpfiff wieder eine feste Hymne zu spielen. Für 11,5 Prozent war die Frage nicht so wichtig. Lediglich 2,3 Prozent bevorzugten ausdrücklich den aktuellen Zustand ohne feste Hymne. Welche Hymne es sein soll, war allerdings wesentlich weniger eindeutig.

„Das Herz von St. Pauli“ ist und bleibt Streitpunkt

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„Das Herz von St. Pauli“ war mit rund 2040 Nennungen der am häufigsten vorgeschlagene Titel. Bezogen auf alle Teilnehmenden entspricht das aber lediglich knapp 19 Prozent, „nicht einmal jede fünfte Person also und damit weit entfernt von einer absoluten Mehrheit“, schrieb der Verein: „Mehr als vier von fünf Befragten haben sich damit nicht für eine Rückkehr von ,Das Herz von St. Pauli' ausgesprochen.“

Das Ergebnis ist vor allem ein klarer Auftrag, sich noch einmal eingehend mit dem Thema Stadionhymne zu beschäftigen. FC St. Pauli

Fans machen Vorschläge für eine neue St. Pauli-Hymne

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Vielmehr habe es zahlreiche andere Vorschläge gegeben. „Das hier ist Fußball“ von Thees Uhlmann kam auf 491 Nennungen, „Diamonds“ von Rihanna auf 381 und „St. Pauli“ von Deine Cousine auf 360. Rund 200 Befragte schlugen vor, die bekannte Melodie der früheren Hymne beizubehalten, aber einen neuen Text zu verwenden. Etwa 195 wünschen sich eine eigens für den FC St. Pauli komponierte Hymne beziehungsweise einen Wettbewerb dafür.

Wie dem auch sei, die Botschaft ist beim FC St. Pauli angekommen. „Das Ergebnis ist vor allem ein klarer Auftrag, sich noch einmal eingehend mit dem Thema Stadionhymne zu beschäftigen, aber kein Votum für die Rückkehr eines bestimmten Liedes“, bilanzierte der Kiezklub, der beim Gros der anderen Punkte positive Rückmeldungen bekommen hat.

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Fan-Kritik an Einlass-Wartezeiten und den Preisen für Nahrung

„Besonders positiv wird von den Teilnehmenden der Ordnungsdienst bewertet. Mit einem Durchschnittswert von 4,14 auf einer Skala von 1 bis 5 erreicht er den höchsten Wert der abgefragten Bereiche.“ Auch das Getränkeangebot, die Einlass-Abwicklung sowie Informationen und Durchsagen seien positiv bewertet worden.

Allerdings gab es auch kritische Anmerkungen. Vor allem die Preise für Essen und Getränke (2,94) sowie die Wartezeiten beim Einlass (3,38) kamen schlecht weg.