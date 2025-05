Millerntor-Rasen wird vom krassen Kunstwerk zum Millionen-Projekt

In den vergangenen Tagen war er noch einmal mächtig aufgehübscht worden. Ein monumentales Kunstwerk des international renommierten Land Artists Saype schmückte den Rasen am Millerntor, ineinander gelegte Hände machten aus einem Fußballplatz eine echte Sehenswürdigkeit. Und das sozusagen zum Abschied des Untergrunds, denn der wird alsbald optimiert werden.

Das beeindruckende Bild war in Kooperation mit Viva con Agua als Initiator der Millerntor Gallery entstanden und steht als ein starkes Symbol für gemeinsames Engagement und das Element Wasser, das unser aller Leben ermöglicht. Viva con Agua ist vor vielen Jahren aus der Kultur des FC St. Pauli hervorgegangen und setzt sich seitdem weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser ein. Die Bildsprache des Kunstwerks verweist durch Wassertropfen darüber hinaus auf die tiefe Verbindung von Kunst, Sport und sozialem Engagement.

St. Pauli stellt am Millerntor auf Hybridrasen um

In Zukunft aber wird wieder Fußball im Mittelpunkt stehen, und das dann auf neuem Geläuf. Im vergangenen Sommer hatte der FC St. Pauli seinen hinteren Trainingsplatz an der Kollaustraße mit einem Hybridrasen versehen lassen, um für alle Witterungsbedingungen gewappnet zu sein und nach der Mallorca-Flucht vom Winter zuvor nicht mehr in derartige Notlagen geraten zu können. Ein zukunftsorientiertes, aber auch kostspieliges Unterfangen, unterm Strich landet man mit allen notwenigen Bauarbeiten durchaus im Bereich zwischen Ende sechs- und Anfang siebenstellig.

Auch St. Paulis zweiter Trainingsplatz wird renoviert

Eine solche Summe wird der Kiezklub nun wieder in die Hand nehmen. Fanclub-Turnier, Antira, Rabauken-Camp – all das darf oder durfte auch deswegen im Stadion durchgeführt werden, weil klar ist, dass die Tage des aktuellen Untergrunds gezählt sind. Anfang Juni rücken dann die Bagger an, wobei es eben mehr ist als „nur“ ein Rasen-Tausch. Unter anderem hat der Wechsel auf Hybrid auch positive Folgen für die Energieeffizienz der Rasenheizung.

Das könnte Sie auch interessieren: Wo St. Pauli noch „deutlich Luft nach oben“ hat

Doch damit nicht genug der Renovierungen, denn auch an der Kollaustraße wird erneuert werden. Nach dem hinteren soll nun auch der vordere Trainingsplatz mit bereits mehrfach erwähntem Hybridrasen ausgestattet werden, geschehen soll dies im August oder September.