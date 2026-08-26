Millerntor-Feeling mit zehn Jahren Verspätung? Odyssee eines vergessenen Kiezkickers

Nach drei Pflichtspielen ohne Sieg empfängt der FC St. Pauli am Sonntag den 1. FC Kaiserslautern zum heißen Tanz am Millerntor. Für einen Gästespieler ist es eine besondere Rückkehr – nach einer irren Reise.

Er war schon einmal da. Vor langer, langer Zeit. Im schnelllebigen Fußballgeschäft eine Ewigkeit. Ein talentierter Jugendlicher voller Hoffnung, beim FC St. Pauli den Schritt in den Profifußball zu schaffen. Es kam anders. Zehn Jahre, neun Vereine, sechs Länder, einige Titel und ein zwischenzeitlich auf vier Millionen Euro emporgeschossener Marktwert später kehrt er zurück – und steht nach einer gespenstischen Visite nun ganz dicht vor seinem ersten richtigen Spiel am einstigen Sehnsuchtsort, dem ausverkauften Millerntorstadion. Eine ziemlich verrückte (Erfolgs-) Geschichte.

Wer im Kiezklub-Kontext den Namen Rasmussen sagt oder hört, der meint oder denkt an Mathias Rasmussen, den norwegischen Mittelfeldspieler, der seit Januar bei St. Pauli unter Vertrag steht und in den ersten Spielen dieser Saison in der ersten Elf stand.

Jacob Rasmussen kam 2016 als 19-jähriges Talent zum FC St. Pauli

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Gemeint ist aber Jacob Rasmussen. Genauer gesagt Jacob Vandsø Ryfeldt Rasmussen, wie der Däne mit vollem Namen heißt. Mittlerweile kickt der Abwehrspieler für den 1. FC Kaiserslautern, der am Sonntag (13.30 Uhr) zum Zweitliga-Duell bei St. Pauli antritt, und ist dort Stammkraft.

Wer erinnert sich noch an den Schlaks aus dem Norden? Als 19-Jähriger war Jacob Rasmussen 2016 aus der U19 von Schalke 04 zu St. Pauli gewechselt. Ein echter Bubi.

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Die „Boys in Brown“ wurden zu dieser Zeit von Ewald Lienen trainiert, der den Innenverteidiger bei der Verpflichtung als „kopfball- und zweikampfstark, zudem technisch gut ausgebildet“ lobte. Der damalige Sportchef Thomas Meggle wiederum skizzierte den weiteren Weg für Rasmussen: „Wir haben ihm die Perspektive aufgezeigt, ihn in der Zukunft zu einem Zweitliga-Innenverteidiger auszubilden.“

Jacob Rasmussen kommt am Sonntag mit dem 1. FC Kaiserslautern ans Millerntor. IMAGO/HMB-Media/Julien Becker

Kein einziger Einsatz unter Ewald Lienen und ein schneller Abschied

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Daraus wurde nichts. Keinen einzigen Einsatz bei den Profis konnte der junge Linksfuß verzeichnen, weil die Konkurrenz auf seiner Position mit Lasse Sobiech, Sören Gonther, Philipp Ziereis, Christopher Avevor und auch Marc Hornschuh zu groß und zu stark war. Immerhin bei zwei Spielen der Hinrunde stand er im Kader, kam dagegen 17 Mal bei der U23 in der Regionalliga zum Einsatz.

Nach nur einem halben Jahr war Rasmussens St. Pauli-Story vorbei und er verabschiedete sich mangels sportlicher Perspektive vom Kiez – der Beginn einer echten Fußball-Odyssee, einer Europareise und eines Aufstiegs. Im Januar 2017 wechselte er zum norwegischen Rekordmeister Rosenborg Trondheim, von dort zum italienischen Serie-A-Klub FC Empoli, wurde währenddessen vom AC Florenz verpflichtet, aber weiter an Empoli verliehen, dann an Erzgebirge Aue. Es folgten die Leih-Stationen Vitesse Arnheim und Feyenoord Rotterdam.

Wilde Wechselei: Neun Vereine in sechs Ländern, aber auch Erfolg

Verrückt: in vier Jahren als offizieller Spieler des AC Florenz (2019 bis 2023) stieg sein Marktwert zwar auf zwischenzeitlich vier Millionen Euro, aber er bestritt kein einziges Pflichtspiel für den Traditionsklub aus der Toskana. Rasmussen wechselte nach Ende seines Vertrages zum dänischen Topklub Brøndby IF, wo er Stammspieler war und zum Kapitän aufstieg, dann 2025 vorzeitig zum österreichischen Topklub Red Bull Salzburg und im Januar 2026 wieder vorzeitig nach Kaiserslautern.

Neun Vereine in sechs verschiedenen Ländern seit seinem Abschied vom Kiezklub! International waren auch insgesamt 32 seiner Einsätze: Rasmussen spielte Europa League, Conference League, Champions-League-Quali und bei der FIFA Klub WM.

Gruselig: Rasmussen spielte 2020 am Millerntor – aber ohne Publikum

Als Routinier, der richtig herumgekommen ist, verdammt viel gesehen und erlebt (und zwei norwegische Meisterschaften, dazu einen Pokalsieg sowie eine niederländische Meisterschaft gefeiert) hat, kehrt Rasmussen nun auf den Kiez zurück, den er einst als Teenager verlassen hat. Hut ab vor dieser Karriere.

Um korrekt zu sein: eine lupenreine Premiere im Millerntorstadion wäre es nicht, wenn er am Sonntag wie erwartet aufliefe. Denn der Däne hat schon einmal auf St. Pauli gespielt, im Juni 2020 mit Erzgebirge Aue und an der Seite von Sören Gonther. Die von einem gewissen Jos Luhukay (der in der Halbzeit auf dem Weg in die Kabine einen gewissen Henk Veerman lautstark und gut hörbar zusammenfaltete) trainierten St. Paulianer gewannen 2:1 – allerdings unter Corona-Bedingungen und Ausschluss der Öffentlichkeit.

Geisterspiel. Null Stimmung. Gespenstisch. Kein echtes Millerntor-Feeling. Das möchte Jacob Rasmussen am Sonntag erleben, auf dem Rasen. Endlich. Geht es nach den Kiezkickern und ihren Fans, die sich nach einem Sieg sehnen, darf das Spiel an sich für den Rückkehrer gern gruselig sein …