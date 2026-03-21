Home, sweet home. Am Millerntor hat der FC St. Pauli in den vergangenen Wochen wertvolle Punkte im Klassenkampf geholt und dabei auch Topteams geärgert. Seit Ende November sind die Braun-Weißen zu Hause unbesiegt. Das eigene Stadion als Festung, Faustpfand und Hoffnungsspender, aber beim wirtschaftlichen Wachstum und damit der Entwicklung des Kiezklubs auch ein Bremsklotz. Die viel zitierte gläserne Decke. Immer voll, stets zu klein – und es wird immer schlimmer. So dringend der Verein einen Stadion-Ausbau und die Fans von morgen benötigt, so still ist es um die großen Pläne geworden. Wo steht das Mammut-Projekt? Und welche Folgen hätte ein Abstieg?



