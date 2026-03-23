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Millerntor-Stadion des FC St. Pauli in der Dämmerung

Immer volles Haus: Das Millerntor-Stadion auf dem Heiligengeistfeld mit seinen knapp 30.000 Plätzen kann der Kartennachfrage nicht gerecht werden – daher wird konkret an einem Ausbau gearbeitet. Foto: WITTERS

paidMillerntor-Ausbau auch bei Abstieg? Was machen eigentlich St. Paulis Stadion-Pläne?

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Home, sweet home. Am Millerntor hat der FC St. Pauli in den vergangenen Wochen wertvolle Punkte im Klassenkampf geholt und dabei auch Topteams geärgert. Seit Ende November waren die Braun-Weißen zu Hause unbesiegt. Erst der SC Freiburg konnte am vergangenen Sonntag wieder drei Punkte entführen. Das eigene Stadion als Festung, Faustpfand und Hoffnungsspender, aber beim wirtschaftlichen Wachstum und damit der Entwicklung des Kiezklubs auch ein Bremsklotz. Die viel zitierte gläserne Decke. Immer voll, stets zu klein – und es wird immer schlimmer. So dringend der Verein einen Stadion-Ausbau und die Fans von morgen benötigt, so still ist es um die großen Pläne geworden. Wo steht das Mammut-Projekt? Und welche Folgen hätte ein Abstieg?

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