Metcalfe-Rätsel in Wolfsburg – und wie es für ihn gegen Dortmund aussieht

Er war (und ist) eigentlich der erste Vertreter für den erneut verletzt fehlenden Kapitän Jackson Irvine. Connor Metcalfe kann viele Rollen bekleiden, hat dies beim FC St. Pauli auch schon getan, jene im zentralen Mittelfeld ist ihm jedoch mit am vertrautesten. Viele hatten ihn in Wolfsburg in der Startelf erwartet – doch dann fehlte der Australier nicht nur dort, sondern gänzlich im Kader. Aber warum?

Genau das war die große Frage, als am Mittwochabend die Aufstellung in der Volkswagen Arena die Runde gemacht hatte. Eine Antwort darauf lieferte der Verein etwas später nach, Metcalfe sei angeschlagen, es sei aber – so hoffe man – nichts Wildes. Die gesamte Gemengelage ließ reichlich Raum für Spekulationen, und die wurden dann auch angestellt.

Connor Metcalfe fehlte in St. Paulis Kader beim VfL

Hatte sich Coach Alex Blessin frühzeitig auf Eric Smith in der Irvine-Rolle festgelegt? War Metcalfe, der bislang in dieser Saison erst einmal in der Startelf gestanden hatte (beim 1:2 in Freiburg), eventuell darüber so enttäuscht, dass er entsprechend reagiert hat? Schließlich ist WM in diesem Sommer, und Spielpraxis ist für einen australischen Nationalspieler natürlich existenziell wichtig.

Das könnte Sie auch interessieren: Blessin gibt Update zu Jackson Irvine

Die Aufklärung lieferte Blessin dann am späten Mittwochabend. „Er hat Probleme gehabt, sodass wir uns am Dienstag nach dem Training entscheiden mussten, ob wir ihn mitnehmen oder nicht. Aber es ging dann einfach nicht.“ Das Knie hatte gemeckert, Metcalfe den Trip nach Wolfsburg gekostet. „Das ist natürlich bitter“, fuhr Blessin fort, „wo man die Möglichkeit gehabt hätte, Jacko Eins-zu-eins zu ersetzen. Vor allem bin ich auch der Meinung, dass Connor es verdient gehabt hätte, auf der Position mal von Anfang an zu kommen.“

Kiezklub hofft auf Metcalfe in Dortmund

Eventuell bietet sich am Samstag eine neue Chance. Zwar herrschte auch am Donnerstagmorgen noch keine Klarheit, ob Metcalfe beim Training am Nachmittag würde dabei sein können. „Aber wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist“, sagte Blessin. „Wir müssen gucken, was dabei rauskommt.“