Metcalfe feiert Tor-Premiere! Das bedeutet Australiens WM-Qualifikation für St. Pauli

Mit seinem ersten Tor trug er entscheidend dazu bei, dass Australien den letzten Schritt tat: St. Paulis Mittelfeldspieler Connor Metcalfe traf beim 2:1 der „Socceroos“ in Saudi-Arabien, mit dem sich die Australier ihr Ticket für die WM 2026 endgültig sicherten. Dem FC St. Pauli bleibt damit eine aufwendige Playoff-Reise von Metcalfe und Kapitän Jackson Irvine in der kommenden Saison erspart.

Zugegeben, manche sahen die Reise nach Jeddah nur noch als Formalie an. Australien hätte sich eine 0:4-Niederlage erlauben können, erst bei einer Pleite mit mindestens fünf Toren Differenz hätte das Team von Tony Popovic den Umweg über Asien-Playoffs gehen müssen. Doch als Abdulrahman Al-Aboud in der 18. Minute zum 1:0 für Saudi-Arabien traf, machten sich doch leise Zweifel breit, ob es für die Australier wirklich ein Spaziergang werden würde.

QUALIFIED!!! ??



For the sixth consecutive time, we’re going to the #FIFAWorldCup ✈️????????#Socceroos #ForeverGolden pic.twitter.com/hGhsOfZ9Rq