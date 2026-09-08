Der Australier spricht über seine Gründe für den Verbleib auf dem Kiez, seine Ziele für die kommende Saison und das Wiedersehen mit Hauke Wahl.

Hinter Connor Metcalfe liegt ein bewegter Sommer: Zunächst der Abstieg mit dem FC St. Pauli als Tief-, einige Wochen später die WM-Teilnahme mit Australien als Höhepunkt, parallel die hartnäckigen Wechsel-Spekulationen und schlussendlich doch der Verbleib am auf dem Kiez. Inzwischen hat Metcalfe die Sinne geschärft. Sein Fokus liegt auf der neuen Spielzeit, in der er die bittere Vorsaison korrigieren möchte.

Mit dem 14. Juni dieses Jahres dürfte in Metcalfes Karriere allenfalls noch der Tag des Aufstiegs mit dem FC St. Pauli mithalten können. Im ersten WM-Gruppenspiel gegen die Türkei traf der Mittelfeldmann mit Anbruch der Schlussphase durchaus sehenswert zum vorentscheidenden 2:0 gegen die Türkei und besiegelte den überraschenden Auftakterfolg der „Socceroos“.

Connor Metcalfe traf bei der WM gegen die Türkei

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„Ich kann das nicht erklären, ich erinnere mich gar nicht richtig daran. Ich habe gesehen, wie der Ball reingeht, meine Augen geschlossen und bin zur Eckfahne gerannt“, blickte Metcalfe am Dienstag auf seinen Treffer zurück. „Es war eine großartige Zeit. Wir haben es richtig gut gemacht und als Nation alles gegeben. Natürlich war ich sehr, sehr glücklich darüber, ein Tor zu machen.“ Gleichzeitig betont der 26-Jährige: „Ich bin darüber hinweg.“

Connor Metcalfe bejubelt sein Tor gegen die Türkei. IMAGO / Anadolu Agency

Wohlwissend, dass vor ihm eine durchaus wichtige Saison in seiner Karriere liegt. In der vergangenen Spielzeit kam Metcalfe – auch verletzungsbedingt – nie richtig in Tritt, stand am Ende nur in drei Bundesliga-Spielen in der Anfangself. „Die letzte Saison war für mich persönlich nicht die beste. Ich hatte ein paar Verletzungen und war unglücklich mit der Anzahl an Minuten, die ich hatte“, sagt Metcalfe rückblickend. Lange schwelten deshalb auch Spekulationen über dem Kiez, der 40-fache Nationalspieler könnte den Klub noch verlassen.

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Metcalfe aber blieb und will den Eindruck aus der abgelaufenen Spielzeit korrigieren: „Ich wollte bleiben und eine bessere Saison spielen als die letzte.“ Sein Rezept: „Hart trainieren, fit bleiben. Darauf liegt mein Fokus. Dann glaube ich daran, dass die Minuten kommen werden.“

FC St. Pauli: Metcalfe möchte mehr Minuten sammeln

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Nach einer WM-bedingt etwas längeren Sommerpause fiel Metcalfe zu Saisonbeginn mit muskulären Problemen aus, beim 1:2 gegen Kaiserslautern (35 Minuten) und dem 2:2 in Bielefeld (45 Minuten) waren ihm zwei längere Joker-Einsätze vergönnt. Ansprüche auf viel mehr erhebt Metcalfe zunächst nicht. „Ich betrachte es von Spiel zu Spiel, möchte nach und nach hier und da Minuten sammeln, um meine Fitness aufzubauen. Ich habe mit dem Trainer gesprochen und das war sein Ziel. Das funktioniert recht gut“, sagt der Linksfuß, der aber auch betont, dass seine Fitness einem längeren Einsatz nicht im Weg stünde.

Gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) könnte es unter Umständen bereits so weit sein. Branimir Hrgota konnte am Montag und Dienstag nicht mit dem Team trainieren, ist angeschlagen. Sollte er ausfallen, wäre Metcalfe eine Option. Mit dem Trainer habe er über dieses Szenario jedoch noch nicht gesprochen, erklärte Metcalfe zurückhaltend, außerdem rechne er mit einem pünktlichen Comeback des Neuzugangs.

Es wird wahrscheinlich ein paar Lärmbeschwerden geben. Connor Metcalfe

So oder so weiß Metcalfe jedoch um den Schwierigkeitsgrad der kommenden Aufgabe. Mit den „Wölfen“ gastiert am Samstagabend der haushohe Aufstiegsfavorit am Millerntor. „Sie sind eine sehr gute Mannschaft. Sie haben eine Menge individuelle Qualität“, weiß Metcalfe um die Stärken des kommenden Gegners. „Aber wir spielen zu Hause. Das gibt uns einen großen Vorteil.“ Die besondere Flutlicht-Stimmung am Millerntor könne zum Zünglein an der Waage werden: „Es wird eine tolle Atmosphäre. Ein Abendspiel am Millerntor ist immer sehr besonders. Es wird sehr intensiv, die Fans werden sehr, sehr laut“, meint Metcalfe, der mit einem Augenzwinkern prognostiziert: „Es wird wahrscheinlich ein paar Lärmbeschwerden geben.“

Metcalfe rechnet nicht mit Pfiffen gegen Hauke Wahl

Die Partie gegen Wolfsburg bedeutet für Metcalfe zugleich auch das Wiedersehen mit seinem langjährigen Teamkollegen Hauke Wahl. „Ich freue mich darauf, ihn zu sehen“, sagt der 40-fache australische Nationalspieler. Dass Wahl, dessen Wechsel ausgerechnet nach Wolfsburg nicht bei jedem St. Pauli-Fan auf Verständnis stieß, allzu großen Unmut des Anhangs erntet, glaubt Metcalfe nicht: „Hauke hat eine Menge für den Klub getan. Deshalb wüsste ich nicht, warum die Fans pfeifen sollten.“

Für seine Farben komme es auf dem Platz gegen Wolfsburg auf die defensive Struktur an. Vor allem aber gilt es, die individuellen Fehler aus den Vorwochen abzustellen. „Wir müssen nach vorne schauen und die Fehler im nächsten Spiel korrigieren“, fordert Metcalfe, der seine Kollegen in Schutz nimmt: „Es ist nicht so, als würden wir Gegentore kassieren wollen. Wir geben unser Bestes.“ Momentan befinde man sich aber eben in einem Tief, aus dem man nur mit einem Erfolgserlebnis ausbrechen könne: „Ich denke, alles was es braucht, ist ein Sieg, damit sich die Dinge ändern.“

Klappt es schon gegen Wolfsburg, könnte St. Pauli endlich seine nun schon mehr als ein halbes Jahr während Sieglos-Serie durchbrechen. Erstmals nach einer scheinbaren Ewigkeit könnten die Profis dann wieder einen Sieg mit ihren Fans feiern. „Ich kann es kaum erwarten, dieses Gefühl wieder zu haben, mit den Fans zu feiern. Das ist zu lange her. Ich vermisse es, am Ende des Spiels mit ihnen zu singen und herumzuspringen“, sagt Metcalfe. „Wir sehnen uns danach, dieses Gefühl wieder zu spüren.“