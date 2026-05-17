Meinung: Der FC St. Pauli wird sich ein Stück weit neu erfinden müssen

Das war’s dann also. Auf direktem Weg geht es für den FC St. Pauli zurück in Liga zwei. Und auch wenn man als Trainer, Spieler, Fan oder Berichterstatter:in aus sportlichen Attraktivitätsgründen lieber wieder nach München gefahren wäre statt nach Magdeburg, nach Dortmund statt nach Dresden, nach Köln statt nach Kiel: Es ist irgendwie erleichternd, dass die Saison ohne Relegation vorbei ist. Zu bleischwer hat sich die Spielzeit 2025/26 auf den letzten Metern angefühlt, so dass sich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr eine echte Überzeugung breitmachen konnte, es würde alles ein gutes Ende nehmen.

Aber was fängt man jetzt an mit den Erlebnissen und Erkenntnissen? Es wird noch ein paar Tage dauern, alles zu ordnen, auch und vor allem bei den Verantwortlichen. Klar scheint indes: Der FC St. Pauli wird sich ein Stück weit neu erfinden müssen. Jackson Irvine sprach von einer Reise, die zu Ende gegangen sei. Und das aus gutem Grund.

St. Paulis Aufstieg begann vor fünf, sechs Jahren

Denn die Mannschaft, die sich am Samstag mit dem 1:3 gegen Wolfsburg aus der Beletage verabschiedet hat, wurde quasi mit seiner Verpflichtung vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Mit Eric Smith, mit Nikola Vasilj, Adam Dzwigala, Lars Ritzka, die alle noch da sind aus den vermaledeiten Corona-Tagen, als der Grundstein für den erfolgreichen Weg gelegt worden ist. Natürlich hat es in der langen Zeit zahlreiche personelle Veränderungen gegeben, in Timo Schultz, Fabian Hürzeler und jetzt Alexander Blessin auch drei Trainer. Aber die Basis allen Erfolgs liegt in den Jahren 2020 und 2021.

St. Pauli braucht jetzt einige Veränderungen

Jetzt gilt es, ein neues Fundament zu gießen. In vielerlei Hinsicht. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben, nie war der FC St. Pauli monetär stabiler aufgestellt als im Mai 2026. Vermutlich wird sich die Lage diesbezüglich sogar noch verbessern, weil sich andere Vereine um die Dienste von vertraglich gebundenen Spielern wie Joel Chima Fujita, Arkadiusz Pyrka etc. bewerben werden. Es wird vergleichsweise viele Veränderungen geben im Kader, aber das bietet natürlich auch Chancen.

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Beispielsweise in der Bildung neuer Hierarchien. Zurzeit ist noch nicht absehbar, welche Führungsspieler dem Kiezklub erhalten bleiben werden. Sicher ist Vasiljs Abgang, sehr wahrscheinlich der von Smith, an der Personalie Hauke Wahl hängt eine ganze Menge. Aber es wird Zeit und Raum geben für die Mannschaft, sich neu zu ordnen. Und ob nun unter Blessin oder einem anderen Trainer: Die Spielweise wird sich eine Liga tiefer wieder in die offensivere, aktivere Richtung ändern.

Kiezklub nicht automatisch Aufstiegsfavorit

Idealerweise wird St. Pauli künftig wieder so viel Pläsier bereiten wie in den bis dato letzten zwei, drei Zweitliga-Jahren. Allerdings sind die Werdegänge der jüngsten Absteiger VfL Bochum und Holstein Kiel Warnung genug, wie es auch laufen kann im Unterhaus. Braun-Weiß wird im Bassin der Traditionsklubs Hertha BSC, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Nürnberg oder Karlsruher SC ganz sicher nicht automatisch vorweg schwimmen, darüber müssen sich alle im Klaren sein.

St. Paulis Erstliga-Jahre sind mehr Geschenk als Alltag

In diesem Kontext muss man dann am Ende auch den Abstieg einordnen beziehungsweise die zwei Jahre Bundesliga. Dass Klubs wie der FC Bayern oder der BVB zu Pflichtspielen um Punkte am Millerntor aufdribbeln, ist nach wie vor viel mehr Besonderheit als Normalität. Dass St. Pauli ein Jahr lang Hamburgs sportliche Speerspitze gewesen ist, eine Spielklasse über dem HSV, wird vermutlich auf ewig historische Bedeutung haben. Von daher schmerzt der Abschied, na klar. Aber ein Ende bedeutet auch immer wieder einen Anfang. Und der kann neues Leben und neue Freude freisetzen.