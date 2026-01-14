Mehrere Möglichkeiten: Wer bei St. Pauli jetzt Irvine ersetzen könnte

Die Nachricht machte am Dienstag schnell die Runde und hat diverse Konsequenzen: Jackson Irvine wird dem FC St. Pauli wegen erneuter Probleme am operierten linken Fuß „bis auf Weiteres“ fehlen, wie der Kiezklub bekannt gegeben hatte. Das ist grundsätzlich nahe einer Katastrophe, aber mit Jammern ist auch niemandem geholfen. Ergo geht es um Lösungsansätze.

Und die wird es über einige Wochen, schlimmstenfalls gar Monate hinweg brauchen. Am besten dergestalt, dass das Fehlen des 32-Jährigen am Ende so wenig wie möglich ins Gewicht fällt. Irvine war ein entscheidender Faktor auf dem Weg zurück zu alter defensiver Stabilität, aber auch im Hinblick auf Aura und Strahlkraft wichtig. Einen Eins-zu-eins-Ersatz gibt es nicht, aber immerhin einige Möglichkeiten, den Ausfall zu überbrücken.

Connor Metcalfe hat Jackson Irvine schon mehrfach vertreten

Zum Beispiel mittels Connor Metcalfe. Irvines Landsmann hatte ihn schon zu Zweitliga-Zeiten würdig vertreten, zum Beispiel im September 2023, und hat offensiv dank seiner Schusskraft mit beiden Füßen sogar Pluspunkte. Ein Führungsspieler ist der 26-Jährige aber nicht, zudem weniger lauf- und zweikampfstark und weder mit der Kopfballstärke noch dem schlauen Positionsspiel Irvines gesegnet. Dennoch ist Metcalfe die erste Option.

Connor Metcalfe und Eric Smith sind die ersten Kandidaten, wenn es darum geht, wer Jackson Irvine ersetzen kann.

Danel Sinani wäre die deutlich offensivere Option, aber auch der Luxemburger muss zumindest in Wolfsburg und Dortmund angeschlagen passen. Mathias Pereira Lage könnte wohl ebenfalls auf einer Position, die eine Mischung aus Zehner und Achter darstellt, spielen, Laufintensität und auch seine Skills in der Luft kämen ihm dort zupass. Allerdings hat der 29-Jährige letztmals im Herbst 2024 in dieser Rolle agiert, und das war noch bei seinem Ex-Verein Stade Brest.

Ebenfalls eine Alternative, wohl nach Metcalfe die wahrscheinlichste: Eric Smith. Für den Schweden, der in der Rückserie der vergangenen Saison im defensiven Mittelfeld teils brilliert hatte, könnte Hauke Wahl in die zentrale Position der Dreierkette rücken, mit auf jeden Fall Karol Mets sowie entweder Adam Dzwigala oder Tomoya Ando neben sich.