Medizincheck! St. Pauli holt Defensiv-Verstärkung an Bord 

Der FC St. Pauli steht vor seinem zweiten Sommer-Transfer: Marcus Mathisen kommt vom 1. FC Magdeburg auf den Kiez.

Reihenweise Profis wurden nach dem Zweitliga-Abstieg des FC St. Pauli verabschiedet, auf der Zugangsseite herrschte hingegen seit der Verpflichtung von Sam Klein Anfang Mai Flaute. Das dürfte sich in Kürze ändern.

Die MOPO kann einen Bericht der „Bild“ bestätigen, demzufolge Marcus Mathisen vom 1. FC Magdeburg am Millerntor anheuern wird. Der 30-Jährige Innenverteidiger absolviert derzeit seinen Medizincheck, die Verkündung des Deals könnte unter Umständen noch am Freitagabend, spätestens aber am Samstag erfolgen.

FC St. Pauli: Marcus Mathisen kommt vom 1. FC Magdeburg

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Mit dem Transfer gelingt den Kiezkickern ein echtes Schnäppchen. Der Vertrag von Mathisen beim FCM läuft Ende des Monats aus, eine Ablöse wird also nicht fällig. Am Ende habe St. Pauli mit dem besten Angebot aus Handgeld und Gehalt überzeugen und so die Mitbieter Hertha BSC und Holstein Kiel ausstechen können, so die „Bild“.

Der Däne war vor zwei Jahren von Wehen Wiesbaden nach Sachsen-Anhalt gewechselt und bringt die Erfahrung von 94 Zweitliga-Spielen mit. Zuvor hielt Mathisen in Dänemark und Schweden die Knochen hin.

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Mit dem Transfer wirkt der Kiezklub dem Aderlass im Abwehrzentrum entgegen. Hauke Wahl (VfL Wolfsburg) und Karol Mets (Vertrag ausgelaufen) sind bereits weg, Eric Smith könnte bei einem für alle Beteiligten passenden Angebot folgen. St. Pauli wird in Liga zwei also mit einer runderneuerten Defensive an den Start gehen. Mathisen wird das erste neue Puzzleteil des künftigen Abwehrverbunds.

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