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FC St. Pauli
Mathisen der tragische Held: St. Pauli zum Auftakt nur Remis gegen Fürth
Der FC St. Pauli kommt zum Zweitliga-Auftakt gegen Greuther Fürth trotz weitgehender Überlegenheit nicht über ein 1:1 hinaus. Lesen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker nach.
Bis auf wenige Spielphasen die überlegene Mannschaft, am Ende aber nur ein Zähler: Der FC St. Pauli muss sich zum Saisonauftakt mit einem 1:1-Unentschieden gegen Greuther Fürth begnügen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit hatte Neuzugang Marcus Mathisen die Kiezkicker zunächst in Front gebracht (46.), wenig später aber einen Abschluss von Felix Klaus unhaltbar für Ben Voll zum schnellen Ausgleich abgefälscht (52.). In der Folge drückte St. Pauli zwar auf den Siegtreffer, agierte aber vor dem Tor nicht konsequent genug.
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