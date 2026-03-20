Marktwerte verdreifacht! St. Paulis Japaner werden immer wertvoller

Mit großen Ambitionen und großen Erwartungen ist Tomoya Ando zum FC St. Pauli gewechselt. Und der Japaner hält bislang, was er verspricht – was sich nun auch im Marktwert des 27-Jährigen niederschlägt. Bei den Marktwert-Neubewertungen des Portals „transfermarkt.de“ ist Ando der große Gewinner in Braun-Weiß, weil er seine Schätzung gleich verdreifacht hat. Und auch St. Paulis teuerster Spieler aller Zeiten baut seinen Marktwert immer weiter aus.

Mit einem Marktwert von einer Million Euro ist Ando in der Winterpause zum Kiezklub gewechselt. Schon das war für den dreimaligen japanischen Nationalspieler der Höchstwert seiner Karriere. Nun aber steigt Ando in neue Sphären hinauf – und verdreifacht seinen Wert auf drei Millionen Euro. Für ihn persönlich mit Abstand der Bestwert, und auch im aktuellen St. Pauli-Kader gehört er nun zu den zehn wertvollsten Spielern.

Tomoya Ando schlug beim FC St. Pauli sofort voll ein

Überraschend kommt das nicht nach seinen ersten Wochen in Hamburg. Der 27-Jährige schlug bei St. Pauli regelrecht als Senkrechtstarter ein, weist eine der besten Zweikampfbilanzen aller Bundesliga-Innenverteidiger auf. Schon jetzt ist Ando ein Gewinn für den Verein, nicht nur auf dem Marktwerte-Papier, sondern auch auf dem Platz.

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Finanzieller Spitzenreiter aber bleibt sein Landsmann Joel Chima Fujita. Der 24-Jährige war zuvor schon der teuerste Kiezkicker im Kader, jetzt aber führt er die Rangliste mit zehn statt acht Millionen Euro an. Auch er konnte seinen Marktwert seit seinem Wechsel zu St. Pauli im Sommer (damals drei Millionen) mehr als verdreifachen. Fujita ist damit übrigens nach wie vor der wertvollste Spieler, den der Verein jemals hatte – vor Eric Smith (29, bleibt unverändert bei sechs Millionen Euro).

Direkt dahinter findet sich mit James Sands (25) ein neuer Akteur, der von vier auf fünf Millionen Euro aufgewertet wurde. Gemeinsam mit Andréas Hountondji (23), der unverändert bei fünf Millionen Euro bleibt, bildet er Platz drei in der internen Marktwert-Rangliste auf dem Kiez. Ebenfalls höher sind künftig die Bewertungen von Arkadiusz Pyrka (23, von drei auf 3,5 Millionen Euro) und Ricky-Jade Jones (23, von 900.000 auf 1,2 Millionen Euro).

Kaars und Nemeth schrumpfen ihren Marktwert

Allerdings gibt es auch weniger erfreuliche Entwicklungen bei St. Pauli. Dazu gehören die des zuletzt glücklosen Martijn Kaars (27) und des Langzeitverletzten David Nemeth (24), der gerade erstmals wieder im Kader stand. Für beide geht’s jeweils von vier auf drei Millionen Euro runter. Louis Oppie (23), oft nur Reservist, wird ebenfalls leicht abgewertet und ist statt drei nur noch 2,5 Millionen Euro wert.

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Wichtig zu beachten ist, dass es sich bei dem Update von „transfermarkt.de“ nicht – wie beispielsweise in der Sommer- und Winterpause – um eine komplette Neubewertung aller Spieler-Marktwerte handelt. Es gibt diesmal nur einzelne kleinere Korrekturen, wenn es aus sportlichen oder anderen Gründen notwendig ist.