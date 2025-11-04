„Man hat es ja gesehen“: So denkt St. Pauli-Profi Wahl über Irvine

Mehr als ein halbes Jahr lang hatte er auf diesen Moment hingearbeitet. Dass der dann gefühlt doch eher ausbaufähig ausfiel, ist die eine Sache. Die andere, weitaus größere ist die: Jackson Irvine ist zurück auf dem Platz beim FC St. Pauli. Und welchen Effekt das haben kann, skizzierte ein anderer Führungsspieler mit klaren Worten.

Man schrieb Minute 84 beim deprimierenden 0:4 gegen Borussia Mönchengladbach, als er erstmals seit dem 6. April – übrigens gegen den selben Kontrahenten – wieder am Millerntor an einem Spiel teilhaben durfte. Irvine wird sich die Szenerie vermutlich deutlich lebensbejahender ausgemalt haben, als sie es schließlich war an diesem verregneten November-Nachmittag, bewirken konnte er freilich auch nichts mehr. Und trotzdem wurde seine Anwesenheit als Zeichen wahrgenommen.

St. Paulis Kapitän Jackson Irvine ist zurück

„Man hat ja gesehen, dass er allein schon, wenn er da ist, wenn er eingewechselt wird, der ganzen Mannschaft extrem viel Energie gibt“, brachte es Hauke Wahl auf den Punkt. „Er ist ein absoluter Wortführer in der Mannschaft, jemand, den alle hören. Er ist unser Kapitän. Und es tut einer Mannschaft immer gut, wenn der Kapitän da ist.“ Es sei erstmal schön, dass der Australier wieder so weit sei, dass er regelmäßig im Kader und jetzt endlich wieder auf dem Platz stehe. „Jetzt wünschen wir uns natürlich alle, dass er weitere Schritte in seinem Reha-Prozess macht, dass er dann auch wieder länger auf dem Platz steht.“

Denn Irvine, Wahl und Co. kommt in der aktuell misslichen Situation eine tragende Rolle zu. „Jetzt liegt es vielleicht ein bisschen mehr an uns, weil wir die sind, die so eine Situation vielleicht schon mal erlebt haben in der Karriere oder zumindest wissen, damit umzugehen“, beschrieb Wahl das, was von ihm, Irvine und anderen Führungsspielern wie Eric Smith, Nikola Vasilj oder Karol Mets erwartet werden dürfe. „Vielleicht orientiert sich der ein oder andere an uns, da müssen wir Stärke und Zuversicht zeigen und mit dem voran gehen, was wir uns vorgenommen haben.“