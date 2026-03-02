„Man fühlt nur Liebe“: Nach St. Paulis Sieg wird Hauke Wahl plötzlich emotional

Er ist erst im dritten Jahr in Braun-Weiß unterwegs, auch wenn einem die Wahrnehmung etwas anderes suggerieren will. Hauke Wahl ist gefühlt schon ewig da, auch weil mit ihm der Erfolg ans Millerntor zurückgekehrt ist – und weil er gebürtiger Hamburger ist, und zwar einer, wie er im Buche steht. Nämlich mit widerstandsfähiger Schale, aber sehr emphatischem Kern. Das wurde auch nach dem Sieg des FC St. Pauli in Hoffenheim wieder deutlich.

Schon nach seinem Comeback nach Verletzungspause vergangene Woche hatte er aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht und über den Wert solcher Ereignisse wie dem 2:1 gegen Bremen sinniert für einen, dessen Karriereende „nicht mehr so lange“ weg ist. Am Samstagnachmittag, kurz nach dem Abpfiff des 1:0 vom Kraichgau, hatte er erneut einen sehr individuellen, tiefer gehenden Blick aufs große Ganze.

St. Pauli feiert ersten Saison-Sieg außerhalb Hamburgs

Zusammen mit der Mannschaft hatte der 31-Jährige lange vor und mit den mehreren Tausend Fans in der Kurve gefeiert, den ersten Sieg der Saison außerhalb Hamburgs. „Wir alle haben da lange drauf gewartet“, sagte er, um dann noch mal etwas weiter auszuholen. „Uns hat die Pause nach dem für uns schwierigen Jahr gutgetan“, erinnerte sich Wahl zurück an die Weihnachtszeit und die zuvor düstere Phase im Herbst. „Wenn man neun Spiele verliert, so wie wir es in der Hinrunde getan haben, kann das Mannschaften auseinander bringen. Aber bei uns war das komplette Gegenteil der Fall. Wir sind enger zusammengerückt, weil wir wussten, dass wir nur als Team da unten rauskommen.“

Hauke Wahl mit Liebeserklärung an St. Paulis Fans

Und weil man wusste, dass die Fans immer unterstützend dabei sein würden. „Ich glaube, es ist nicht normal, dass man neun Mal verliert und trotzdem sind am Wochenende wieder alle da und supporten einen“, brachte der Blondschopf seinen Respekt zum Ausdruck. Es gebe eigentlich keine schlechte Stimmung im Klub, „man fühlt eigentlich nur diese Liebe, die die Fans für den Verein und für uns als Mannschaft haben. Deswegen wollen wir so viel wie möglich zurückgeben. Und das sind solche Momente wie der jetzt besonders wertvoll. Nicht nur für uns, sondern für den ganzen Verein.“

Losgelöst davon hatte der Triumph beim Tabellendritten, der zuvor acht Heimspiele in Serie gewonnen hatte, noch einen weiteren Effekt. „Es war extrem wichtig, dass wir zeigen, dass wir nicht nur gegen die Mannschaften unten punkten können, sondern auch gegen die von oben“, sagte Wahl. Wenn man auf die Ergebnisse der Konkurrenz schaue, sei es umso wichtiger gewesen, den nächsten Schritt zu machen. „Uns helfen vor allem Siege. Und jetzt kommt mit Frankfurt die nächste Mannschaft, die extrem schwer zu bespielen ist. Aber wir zu Hause mit den Fans plus die Art und Weise, wie wir in den letzten Wochen gespielt haben – das wird eine Atmosphäre kreieren, wo es für jeden Gegner schwer wird.“