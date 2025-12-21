mopo plus logo
Arkadiusz Pyrka dribbelt mit dem Ball über das Feld.

Arkadiusz Pyrka hatte zuletzt auf der rechten Außenbahn gute Leistungen gezeigt. Sein Stammplatz dürfte ihm erst mal sicher sein. Foto: WITTERS

Mainz – St. Pauli im Liveticker: Gewinnen die Kiezkicker den Keller-Kracher?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Weihnachten steht kurz bevor und der FC St. Pauli will seine Fans unbedingt noch mal mit drei Punkten zum Jahresabschluss versöhnen. Am letzten Spieltag gab es am Millerntor ein knappes 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim. Nun müssen die Kiezkicker an den Niederrhein zum 1. FSV Mainz 05 reisen. Die Mainzer stecken ihrerseits als Tabellenletzter in der Krise, konnten aber am vergangenen Wochenende ein achtbares 2:2 gegen den FC Bayern München holen und schafften am Donnerstag durch einen 2:0-Sieg gegen den türkischen Klub Samsunspor den Einzug ins Achtelfinale der Conference League. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker!

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

