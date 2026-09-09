„Magisch“: Irvine spricht über seine St. Pauli-Zeit – und verwirrt erneut

Der Abgang von Jackson Irvine ist mittlerweile über einen Monat her. Der Australier hatte sich via Social Media anschließend lediglich beim Stadtteil St. Pauli verabschiedet. Zum Klub verlor der ehemalige Liebling und Kapitän kein einziges Wort. In einem knapp einstündigen Interview äußerte sich der 33-Jährige jetzt auch zu seiner Zeit beim FC St. Pauli. Wobei er in den 54:58 Minuten kein einziges Mal tatsächlich den Vereinsnamen in den Mund nahm.

Mittlerweile spielt Irvine in Japan bei Cerezo Osaka und steht dort aktuell im Tabellenmittelfeld. Die japanische erste Liga ist die vierte Profiliga für den Mittelfeldspieler. Die meisten Spiele absolvierte er mit Abstand für den Kiezklub. Entsprechend viele Erinnerungen konnte Irvine also auf die Frage teilen, wie er seine Zeit „in Deutschland“ zusammenfassen würde.

Irvine über St. Pauli: „Etwas Großartiges“

Anzeige

Es war zeitweise eine geradezu magische Erfahrung. Jackson Irvine

„Puh, es ist hart, das alles zusammenzufassen“, entgegnete Irvine im Interview bei „Suited & Booted TV“. „Es war zeitweise eine geradezu magische Erfahrung, Teil von etwas zu sein, wo man jede Facette seines Lebens, seiner Persönlichkeit und der Gemeinschaft auf so offene und gefeierte Weise erkunden konnte, während man gleichzeitig auf so hohem Niveau Fußball spielen konnte. Nach unserem Aufstieg sogar auf dem höchsten Level“, schwärmte er von seiner Zeit bei St. Pauli, ohne den Vereinsnamen dabei zu nennen.

Sein Privatleben und seine Karriere so verbinden zu können, „mit mir und meiner Frau und unseren Freunden und dem Leben, das wir uns dort aufgebaut haben“, sei für ihn eine „absolut ganzheitliche Erfahrung“ gewesen, die im Fußball „wirklich ungewöhnlich“ sei. „Vor allem, weil es nicht im eigenen Land ist, wo die meisten Leute davon sprechen, ein solches Zuhause zu gefunden zu haben, aber genau das war es.“

Anzeige

Wie schon in seinem ursprünglichen Abschiedsvideo bezog Irvine das Positive aber erneut eher auf alles, das neben dem Platz stattgefunden hatte. „Und so ein Teil davon zu sein, so integriert in jeden Aspekt des Lebens dort. Die lokale Gemeinschaft, die Musikszene, es war einfach einzigartig, etwas Großartiges.“

Irvine spricht nur indirekt über St. Pauli

Anzeige

Auf sportlicher Ebene beschrieb Irvine seine Zeit bei St. Pauli, besonders bis zum Aufstieg, als „eine echte Reise.“ „Als ich bei dem Klub angekommen bin, dümpelte er im Niemandsland der zweiten Liga vor sich hin seit ungefähr 15 Jahren. Wir hatten nicht das größte Budget, wir konnten nicht die besten Spieler holen und sind dann gegen Teams wie Schalke und Werder Bremen angetreten, zu denen eine große Lücke bestand.“ Als finales Stück zum Aufstieg beschrieb Irvine Fabian Hürzeler, der besonders in der Kommunikation geholfen und das Team auf ein neues Level gehoben habe.

Zwar sprach Irvine in dem Interview mehr über den FC St. Pauli, als er es aus eigenen Stücken zunächst getan hatte. Doch auffällig ist es schon, dass er konsequent darauf verzichtet, den Namen seines ehemaligen Herzensvereins auszusprechen. „Dort“, „der Klub“, „wir“, „sie“, „in Deutschland“ waren einige seiner Auswege. Mit „St. Pauli …“ hatte er übrigens sein Abschiedsvideo nach dem Wechsel noch begonnen. Wenn auch nicht der Verein, sondern der Stadtteil gemeint war.