Der Auftritt als solcher war gar nicht so verkehrt, trotzdem stand der FC St. Pauli nach dem Heimspiel gegen Lautern mit leeren Händen da.

Es gibt nur überschaubar viel, was sie sich vorwerfen lassen müssen. Trotzdem hat es wieder nicht gereicht, die triste Serie zu beenden, schlimmer noch: Der FC St. Pauli blieb nicht nur auch am 184. Tag in Folge sieglos, er verlor gar vor 29.546 Fans am ausverkauften Millerntor mit 1:2 (0:1) gegen den 1. FC Kaiserslautern. Und das überflüssigerweise und selbst verschuldet, weil es abermals zwei Gegentreffer gegeben hatte, die niemals hätten fallen dürfen.

Kurz vor Abpfiff öffnete der Himmel über dem Heiligengeistfeld seine Pforten, als wäre auch ihm zum Heulen zumute angesichts des braun-weißen Fehlstarts in die Saison. Dabei war es mitunter recht ansehnlich und vor allem mit sehr viel Leidenschaft vorgetragen, was die Hamburger über weite Strecken angeboten hatten. „Es fühlt sich seltsam an, das über die gesamten 90 Minuten zu sagen, aber ich glaube, wir haben eines unserer besten Spiele dieser Saison gezeigt und den Gegner das ganze Spiel über in die Defensive gedrängt“, urteilte Startelf-Rückkehrer Eric Smith.

St. Pauli mit starker erster halber Stunde

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Die Hausherren begannen elanvoll. Schon nach 21 Sekunden gab Branimir Hrgota den ersten Torschuss ab. Insgesamt wirkte St. Pauli sehr dominant, bisweilen wackelte Lautern ziemlich, einzig richtig 100-prozentige Chancen sprangen nicht heraus. Mathias Rasmussen setzte einen Volleyversuch daneben (9.), Taichi Hara verpasste eine klasse Flanke von David Nemeth um Zentimeter (13.), nach einem starken Solo von Martijn Kaars scheiterte Louis Oppie an FCK-Keeper Julian Krahl (17.). „In der ersten halben Stunde“, urteilte Trainer Marcel Rapp, „haben wir viel richtig gemacht.“ Auch defensiv ließ der Kiezklub nichts anbrennen – und lag dann doch plötzlich hinten.

Kiezklub liegt nach erster FCK‑Chance plötzlich hinten

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Weil Semih Sahin mit Ball von der Mittellinie ohne Bedrängnis gen Strafraum laufen und abschließen durfte, und Erencan Yardimci den Fuß in den Schuss hielt und seinerseits durch Marcus Mathisens Beine hindurch abzog und traf, war alles, was bis dahin gut aussah, überholt (29.). „Gefühlt aus dem Nichts“, stöhnte Louis Oppie. Es war Kaiserslauterns erstes Saisontor, einen Gegentreffer hatten die Pfälzer noch nicht bekommen. Und das blieb bis zur Pause so, weil sich für die starke Hereingabe von Arkadiusz Pyrka kein Abnehmer fand und Hrgotas anschließender Flatterball von Krahl pariert wurde (beides 39.).

St. Pauli startet „richtig scheiße“ in den zweiten Durchgang

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Aber es blieb ja noch ein zweiter Durchgang, doch in den „sind wir richtig scheiße reingekommen“, befand Oppie zurecht. Lautern hatte Torschütze Yardimci herausgenommen, für ihn Thierry Tazemeta gebracht. Und der war exakt 41 Sekunden auf dem Platz, als er – freundlichst eingeladen von diversen St. Paulianern, vor allem von Marcus Mathisen – auf 0:2 stellte. „Das war zu einfach“, schimpfte Smith, und auch Oppie räumte ein: „Wir wissen selbst, dass wir nicht so ungeordnet stehen dürfen.“

In der Folge unterließ St. Pauli das dann auch, wirkte zunächst schwer angeknockt, kam aber durch den just eingewechselten Abdoulie Ceesay nach starker Vorarbeit von Taichi Hara auf 1:2 ran (56.). Der Rest der Partie war Einbahnstraßenfußball, der Kiezklub drückte mächtig, wurde aber nur bei Abschlüssen von Connor Metcalfe (67.), Hrgota (77.) und Oppie (84.) gefährlich. Für einen Punkt, der gewiss verdient gewesen wäre, reichte das nicht.

Joker Abdoulie Ceesay bringt St. Pauli wieder ran

Und jetzt? Zuschauer:innen und Fans blieben entspannt, sie hatten gesehen, dass St. Pauli das Herz auf dem Platz gelassen hatte. „Es ist wichtig, Ergebnis von Leistung zu trennen“, unterstrich Marcel Rapp. „Die Jungs haben sehr viel richtig gemacht. Die Energie war gut, wir haben viele Zweikämpfe gewonnen und gut Fußball gespielt – eigentlich genau so, wie wir es uns vorgenommen haben.“ In nahezu allen Statistiken lag Braun-Weiß am Ende deutlich vorn, nur in der entscheidenden eben nicht.

Kann auf Dauer entmutigend sein, aktuell ist es das aber nicht. „Wir wissen, was wir tun“, sagte Eric Smith im Brustton der Überzeugung. „Ich mache mir absolut keine Sorgen. Wir werden unser Ziel erreichen.“