Irvine, Smith und Sands klatschen ab

Im Stadtderby mussten sich Jackson Irvine (l.) und Co. mit einem Punkt begnügen. Gegen Leipzig wäre diese Ausbeute fraglos ein Erfolg. Foto: WITTERS

St. Pauli – Leipzig im Liveticker: Überraschen die Kiezkicker im Nachholspiel?

Für die meisten Bundesligisten ist die Hinrunde längst vorbei, für den FC St. Pauli findet sie heute ihren endgültigen Abschluss: Nachdem die Partie gegen RB Leipzig vor knapp zweieinhalb Wochen wegen heftigen Schneefalls abgesagt werden musste, kommen die Sachsen am Dienstagabend zum Nachholspiel des 16. Spieltags ans Millerntor. Können die Kiezkicker gegen Leipzig für eine Überraschung sorgen? Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

