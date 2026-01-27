St. Pauli – Leipzig im Liveticker: Überraschen die Kiezkicker im Nachholspiel?

Für die meisten Bundesligisten ist die Hinrunde längst vorbei, für den FC St. Pauli findet sie heute ihren endgültigen Abschluss: Nachdem die Partie gegen RB Leipzig vor knapp zweieinhalb Wochen wegen heftigen Schneefalls abgesagt werden musste, kommen die Sachsen am Dienstagabend zum Nachholspiel des 16. Spieltags ans Millerntor. Können die Kiezkicker gegen Leipzig für eine Überraschung sorgen? Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker