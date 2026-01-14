Wolfsburg – St. Pauli im Liveticker: Gelingt dem Kiezklub der verspätete Re-Start?

Nach der wetterbedingten Absage des Heimspiels gegen RB Leipzig am Wochenende startet nun auch der FC St. Pauli verspätet ins Fußball-Jahr 2026. Im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg hofft die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin auf einen erfolgreichen Re-Start nach einer kurzen Winterpause in der Bundesliga. Für den Kiezklub geht es dabei in erster Linie auch darum, die Abstiegsränge zu verlassen – aktuell nämlich befinden sich die Braun-Weißen in der gefährlichen Zone der Tabelle. Anstoß in der Volkswagen-Arena ist um 18.30 Uhr, mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie